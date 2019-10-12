الجارديان: إصدار أوامر بإجلاء ملايين اليابانيين بسبب إعصار "هاجيبس"

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إنه تم إصدار أوامر إجلاء لأكثر من 600 ألف شخص فى اليابان، حيث بدأ إعصار هاجيبس فى طوكيو، وتسبب بالفعل فى حدوث الفيضانات وانقطاع التيار الكهربائى وتعطيل السفر على نطاق واسع.

وأوضحت الصحيفة، أنه بالإضافة إلى إصدار أوامر لـ620 ألف شخص أمروا بالفعل بالانتقال إلى ملاجئ الإخلاء، صدرت تحذيرات بالإخلاء لنحو 8 ملايين شخص. من المتوقع هطول أمطار فى بعض المناطق صباح يوم الأحد.

وقالت الصحيفة، إن إعصار هاجيبس يقارن بإعصار فى عام 1958 أسفر عن مقتل 1200 شخص وتسبب فى دمار فى جميع أنحاء منطقة طوكيو ومحافظة شيزوكا.

وأضافت "الجارديان" أنه من غير المرجح أن يسفر هذا الإعصار عن عدد قتلى مشابه لذلك فى العاصفة الأخيرة بسبب معايير السلامة الصارمة للمبانى فى اليابان وأنظمة شاملة للتحذير من الكوارث. ومع ذلك يتم إرسال تنبيهات الطوارئ التى ترافقها الدقات بصوت عالٍ مباشرة إلى عشرات الملايين من الهواتف الذكية فى المناطق المتأثرة.

من المتوقع أن يضرب مركز العاصفة طوكيو فى حوالى الساعة 9 مساءً بالتوقيت المحلى (1 مساءً بتوقيت جرينتش) يوم السبت.

وأوضحت الصحيفة، أن شخص واحد مفقود حاليا فى شيزوكا بعد أن جرفته مياه الفيضان.

ومما يزيد من خطر الانهيارات الأرضية، وقع زلزالا بلغت قوته 4 درجات على مقياس القوة اليابانى والذى يتراوح من 1 إلى 7، وضرب شيبا قبل وقت قصير من الساعة 6:30 مساءً يوم السبت.

ولقى شخص واحد حتفه، وصدرت توصيات بإجلاء أكثر من مليون شخص فى اليابان مع اقتراب إعصار قوى من الوصول إلى اليابسة، اليوم السبت، حاملا معه أشد موجة أمطار ورياح منذ 60 عاما، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن رجلا فى الأربعينات من العمر قُتل إثر انقلاب سيارة فى وقت مبكر، من اليوم السبت، فى مقاطعة تشيبا إلى الشرق من طوكيو، كما أصيب أربعة فى تشيبا أيضا حيث اقتلعت الرياح أسقف عدد من المنازل.

وقالت الهيئة، أن عددا من الحكومات المحلية وجه نصائح بإخلاء مناطق معرضة بشكل خاص لأخطار الفيضانات والانهيارات الأرضية وبعضها فى منطقة طوكيو الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية.

ومن المنتظر أن يصل الاعصار هاجبيس، وهى كلمة تعنى "سرعة" باللغة التجالوجية فى الفلبين، إلى جزيرة هونشو الرئيسية فى اليابان فى وقت متأخر من اليوم السبت، بعد شهر من هبوب أقوى إعصار يجتاح البلاد خلال السنوات القليلة الماضية حيث أنه دمر أو خرّب 30 ألف منزل وتسبب فى انقطاع واسع للكهرباء.

وقالت وزارة الصناعة، إن الكهرباء انقطعت عن أكثر من 16 ألف منزل من بينها 7200 منزل فى تشيبا التى تضررت بشدة من الإعصار فاكساى قبل شهر.