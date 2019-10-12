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البابا تواضروس يترأس صلوات أول قداس له فى زيارة فرنسا

السبت، 12 أكتوبر 2019 09:48 ص
البابا تواضروس يترأس صلوات أول قداس له فى زيارة فرنسا البابا تواضروس يترأس صلوات أول قداس له في زيارة فرنسا
سارة علام

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صلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم، القداس الإلهى بكنيسة السيدة العذراء والقديس مارمرقس الرسول بشانتى ملابري التابعة لإيبارشية باريس وشمال فرنسا.
 
شارك فى صلوات القداس، عدد من الآباء الأساقفة والكهنة وخورس الشمامسة وأعداد كبيرة من الشعب القبطي.
 
يأتي هذا في إطار الزيارة التي يقوم بها قداسة البابا تواضروس الثانى، حاليًا لإيبارشية باريس وشمال فرنسا، والتي بدأت يوم الأربعاء الماضى، ومن المقرر أن تمتد جولة قداسة البابا الرعوية لتشمل عددًا من إيبارشيات الكرازة المرقسية بقارة أوروبا.
 
يرافق قداسته خلال الزيارة  الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية والقمص أنطونيوس باقي والقس كيرلس بشرى سكرتير قداسة البابا والشماس رامي رزق.
 
 

البابا تواضروس

زيارة البابا لفرنسا

الكنيسة

اقباط فرنسا

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