سوبر كورة
Ads
السبت، 12 أكتوبر 2019 05:18 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

اعرف عقوبة من يسلم دولة أجنبية بيانات أو وثائق تخص الجهات الحكومية

السبت، 12 أكتوبر 2019 04:58 م
اعرف عقوبة من يسلم دولة أجنبية بيانات أو وثائق تخص الجهات الحكومية محكمة ـ أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وفى باب الجنايات المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج، عقوبات لمن يتعامل بالتصوير أو التواجد فى الأماكن التى حظرتها السلطات، ونصت

المادة 80 (هـ) على انه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

(1) كل من طار فوق الأراضى المصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة.

(2) كل من قام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.

(3) كل من دخل حصنًا أو أحد منشآت الدفاع أو معسكرًا أو مكانًا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية أو تجارية أو طائرة أو سيارة حربية أو ترسانة أو أى محل حربى أو محلًا أو مصنعًا يباشر فيه عمل لمصلحة الدفاع عن البلاد ويكون الجمهور ممنوعًا من دخوله.

(4) كل من أقام أو وجد فى المواضع والأماكن التى حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها.

 

وتابعت نص المادة، فإذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفى أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وفى حالة اجتماع هذين الظرفين تكون العقوبة السجن.

 

ويعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع فى ارتكاب هذه الجرائم.

 

كما ذكرت نفس المادة فى البند (و) على انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأية صورة وعلى أى وجه وبأية وسيلة أخبارًا أو معلومات أو أشياء أو مكاتبات أو وثائق أو خرائط أو رسوم أو صور أو غير ذلك مما يكون خاصًا بالمصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو المؤسسات ذات النفع العام وصدر أمر من الجهة المختصة بحظر نشره أو إذاعته.


قانون العقوبات

الجنايات المضرة بأمن الحكومة من الخارج

عقوبة التصوير فى الأماكن المحظورة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير داخلية تركيا متوعدا المعارضة: السجون لمنتقدى العملية العسكرية بسوريا

وزير داخلية تركيا متوعدا المعارضة: السجون لمنتقدى العملية العسكرية بسوريا

حسام البدرى يستعد لضربة البداية مع منتخب مصر أمام بتسوانا.. مدرب الفراعنة يدفع بالقوة الضاربة لاستعادة الثقة.. منافسة أهلاوية زملكاوية على حراسة المرمى.. المهاجم صداع برأس الجهاز الفنى.. و10 آلاف مشجع بالمدرجات

حسام البدرى يستعد لضربة البداية مع منتخب مصر أمام بتسوانا.. مدرب الفراعنة يدفع بالقوة الضاربة لاستعادة الثقة.. منافسة أهلاوية زملكاوية على حراسة المرمى.. المهاجم صداع برأس الجهاز الفنى.. و10 آلاف مشجع بالمدرجات

صور.. السعودية تكشف عن أعلى مصلى معلق فى العالم

صور.. السعودية تكشف عن أعلى مصلى معلق فى العالم

جال جادوت تلعب دور البولندية "إيرينا سيندلر" فى مسلسل الهولوكوست

جال جادوت تلعب دور البولندية "إيرينا سيندلر" فى مسلسل الهولوكوست

شاهد.. محمد صلاح فى فيديو جديد مع عارضة الأزياء أليساندرا أمبروسيو

شاهد.. محمد صلاح فى فيديو جديد مع عارضة الأزياء أليساندرا أمبروسيو

عزمى محيلبة يحصد برونزية كأس العالم للرماية

عزمى محيلبة يحصد برونزية كأس العالم للرماية

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن غيابات الأهلي والزمالك قبل قمة 19 أكتوبر

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن غيابات الأهلي والزمالك قبل قمة 19 أكتوبر

وسائل إعلام أمريكية: 4 قتلى و3 مصابين فى إطلاق نار بنادى اجتماعى بنيويورك

وسائل إعلام أمريكية: 4 قتلى و3 مصابين فى إطلاق نار بنادى اجتماعى بنيويورك

سوبر كورة.. جمال الغندور يطلب إقامة قمة الأهلي والزمالك الاثنين..اعرف السبب

سوبر كورة.. جمال الغندور يطلب إقامة قمة الأهلي والزمالك الاثنين..اعرف السبب

للمتقدمين لمسابقة المعلمين.. تعرف على 10 معلومات جديدة عن التعاقدات

للمتقدمين لمسابقة المعلمين.. تعرف على 10 معلومات جديدة عن التعاقدات

رونالدينيو متهم بالنصب على المواطنين فى البرازيل

رونالدينيو متهم بالنصب على المواطنين فى البرازيل

الحكم على الجدة المتهمة بتعذيب حفيدتها الطفلة أمانى بالحبس 3 سنوات

الحكم على الجدة المتهمة بتعذيب حفيدتها الطفلة أمانى بالحبس 3 سنوات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة