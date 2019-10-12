اختيار 300 شاب من شمال سيناء لحضور معسكر أبناء المحافظات الحدودية

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت اليوم محافظة شمال سيناء، فى بيان لها، أسماء 300 شاب تم اختيارهم لحضور المعسكر التدريبى الخامس بالمرحلة الثانية من البرنامج العاجل لأبناء المحافظات الحدودية "أهل مصر".

وأشار البيان أن من تم اختيارهم سبق لهم التقديم من خلال الإعلان على موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة شمال سيناء، أو من خلال مديرية التربية والتعليم، وأن المعسكر سيبدأ من يوم الأحد 12 أكتوبر وحتى الاربعاء16 أكتوبر، بالعريش من الساعه الثانية عشر (12) ظهرا حتى الساعة الرابعة (4) عصرابالفندق المخصص لإقامة الشباب.

وجاء فى البيان أن المعسكر شامل الإقامة والإعاشة والمبيت، وعلى كل مشارك إحضار إثبات شخصية و(صورة شهادة الميلاد للمشاركين أقل من 18عام - بطاقة الرقم القومى).

يذكر أن برنامج أهل مصر يهدف إلى تأهيل الكوادر الشبابية وصقل مهاراته والتوعية بالتحديات التى تواجه الأمن القومى المصرى ودور الدولة فى مواجهة هذه التحديات وإرساء قواعد الدولة وخلق جيل واعى بمشكلات مجتمعه وقادر على وضع مقترحات لحلها.