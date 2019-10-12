أنور قرقاش: العدوان التركى على سوريا يزعزع استقرار المنطقة ويخلق أزمة إنسانية

كتب محمد عبد العظيم

قال الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، إن العدوان التركى على شمال سوريا، يزعزع استقرار المنقطة ويقوض جهود محاربة تنظيم داعش، مشددا على أن دولة الإمارات ترفض هذا العدوان وكل ما يترتب عليه مرفوض جملة وتفصيلا.

وأضاف أنور قرقاش، خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب للرد على العدوان التركى على سوريا المقام فى مقر الجامعة العربية بالقاهرة، أن الاعتداء التركي سيخلق أزمة إنسانية مطالبا بخروج تركيا وقواتها وكل القوات الأجنبية التي استباحت سوريا

وتابع أنور قرقاش: "ندعو الدول العربية إلى العمل على وقف استباحة الأراضي العربية وأن يكون للمجتمع الدولى دورا كبيرا فى التصدى على هذا العدوان"، موضحا أن الحل السياسى هو الطريق الوحيد لحل الأزمة فى سوريا.