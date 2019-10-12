أطعمة تشعرك بالشبع لفترات طويلة.. اعرفها عشان تخس

فاطمة ياسر

هناك العديد من الأطعمة التي تزيد من شعور بالشبع لفترات زمنية طويلة، كما أنها تعد من الفرص الجيدة التي تساعد في التخلص والقضاء علي الوزن الزائد، ويقدم موقع " .womenshealthmag" هذه الأطعمة ومنها:

-الأطعمة الغنية بالبروتين، تعد من الأطعمة الجيدة التي تساهم بشكل كبير في الشعور لفترة طويلة بالشبع، فهي تقلل من حدة الشعور بالجوع.

-الخضروات والفواكه الغنية بالألياف، فجميع الأطعمة الغنية بالألياف تساعد في الشعور بالشبع لفترات طويلة، وهذا هو السبب وراء تناولها باستمرار لأنها تأخذ وقت في الهضم.

-البطاطا تعد من الأطعمة الغنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة كمضادات الأكسدة، ولكنها من الأطعمة الجيدة التي تساهم بشكل كبير في الشعور بالشبع لفترات طويلة، ولذا إذا كنت تقوم باتباع حميات غذائية فعليك تناولها.



اطعمة تزيد من شعورك بالشبع

-أثبتت العديد من الدراسات الطبية أن تناول البيض يعد من العادات الهامة التي يجب إتباعها وتناولها، فهو غني بالعديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، وأيضا لديه قدرة كبيرة علي شعورك بالشبع لفترات زمنية طويلة، ولذا تناوله له في وجبة الإفطار يعد الخيار الجيد لك ولصحتك.

-اللحوم الحمراء تعد من الأطعمة الغنية بالعديد من العناصر الغذائية التي يجب تناولها كثيرا، لأتها تساهم في الشعور بالشبع لفترات طويلة، وأيضا تحتوي علي العديد من العناصر التي يحتاجها الجسم.

-من أهم الأغذية الهامة التي يجب تناولها هي البروكلي والقرنبيط والكرنب، فهي أطعمة غنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، وأيضا تساهم بشكل كبير في التقليل من الشعور بالجوع.