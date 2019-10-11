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4 موارد لتمويل صندوق التدريب والتأهيل للعاملين وفقًا لقانون العمل.. تعرف عليها

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 03:35 ص
4 موارد لتمويل صندوق التدريب والتأهيل للعاملين وفقًا لقانون العمل.. تعرف عليها عمال مصريون - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

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حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 موارد تمويل صندوق التدريب والتأهيل الخاضعين لهذا القانون، حيث نصت المادة 134 على، تتكون موارد الصندوق المشار إليه فى المادة السابقة من:

1- 1%  من صافى أرباح المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون والتى يزيد عدد العاملين بها على عشرة عمال.

2- ما تخصصه له الدولة من موارد.

3- الإعانات والتبرعات والهبات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية للصندوق.

4- عائد استثمار أموال الصندوق، طبقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية للصندوق.

ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزى وترحل أمواله من سنة مالية إلى أخرى.

ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالي وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

ونصت المادة المادة 133 من القانون على إنشاء صندوق لتمويل التدريب والتأهيل تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يتبع الوزير المختص، وذلك لتمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب التى تستهدف المواءمة بين احتياجات سوق العمل المحلى والخاص.

ويختص الصندوق بوضع الشروط والقواعد التى تتبع لبرامج ومدد التدريب المهنى الدراسية والنظرية، ونظم الاختبارات والشهادات التى تصدر فى هذا الشأن.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص يحدد نظام العمل به وفروعه فى المحافظات ولائحته التنفيذية ونظام تحصيل موارده والنظام المحاسبى الواجب إتباعه ونظام الرقابة على أمواله.


قانون العمل

تأهيل العاملين

تدريب العاملين بالدولة

صندوق التدريب والتأهيل

اخبار

اليوم السابع بلس

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