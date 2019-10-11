ولى عهد أبوظبى يبحث العلاقات الثنائية مع الرئيس العراقى

وكالات

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالا هاتفيا من الرئيس العراقى برهم صالح.

وبحث الجانبان خلال الاتصال الهاتفى، العلاقات الأخوية التى تجمع بين البلدين وسبل تعزيزها.

كما تطرق الجانبان إلى التطورات الأخيرة التى تشهدها المنطقة إضافة الى المستجدات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مؤكدين أهمية قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق السلام والتنمية في المنطقة.