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وزارة الشباب تدعو وسائل الإعلام لنشر انطباعاتهم عن سانت كاترين بمؤتمر ملتقى الأديان

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 09:14 م
وزارة الشباب تدعو وسائل الإعلام لنشر انطباعاتهم عن سانت كاترين بمؤتمر ملتقى الأديان مؤتمرا صحفيا بدير سانت كاترين
جنوب سيناء - فايزة مرسال

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عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مؤتمرا صحفيا بدير سانت كاترين بمشاركة وزراء الهجرة والتنمية المحلية والأوقاف والثقافة والرياضة على هامش احتفالات ملتقى الأديان.

ودعا فودة، وسائل الإعلام إلى نقل الرسائل الحقيقية عن مصر وجمالها، وردا على سؤال حول إمكانية إقامة ملتقى للشباب بسانت كاترين، أكد أنه مع إقامة الفندق المزمع إنشاؤه وعقد عدد من الترتيبات سنكون مستعدين لذلك.

وعبر وزير الشباب عن سعادته بزيارة سانت كاترين، مؤكدا أن هذه الزيارة تركت لديه انطباع بوجود لوحة ربانية على أرض مصر، وهو المكان الوحيد الذي تجلى فيه الله سبحانه وتعالى والمكان الذي كلم فيه الله سيدنا موسى على أرض مصر.

ودعا الإعلام والشباب، إلى نقل هذه الرسائل للعالم كله، حتى يعرف عراقة وجمال هذا المكان بسانت كاترين، معلنا عن افتتاح ملعبين بدير سانت كاترين.

ومن جانبه، أوضح وزير التنمية المحلية ما يحويه دير سانت كاترين من مخطوطات تاريخية وفي مساحة مائة متر ملتقى يجمع الثلاثة أديان وهذه روح الحب والتسامح في مصر.

ومن جانبه، أكد الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية "مسافرون" للسياحة والسفر، وأحد المنظمين للحدث، أن ملتقى الأديان بعنوان "هنا نصلي معا" في نسخته الخامسة حاليا يعطي انطباعا بأن سانت كاترين في بؤرة اهتمام القيادة السياسية.

وأجمع المشاركون بملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان، في نسخته الخامسة، بسانت كاترين برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ومشاركة 7 وزراء وحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ورئيس الملتقى، على ضرورة قيام وسائل الإعلام والشباب بتوصيل الصورة الحقيقية والجميلة عن مدينة سانت كاترين، التي تتميز بمعالم طبيعية ودينية لا يوجد لها مثيل بالعالم، وذلك من خلال المحطات الفضائية والسوشيال ميديا.

 
 
 
 
 

سانت كاترين

ملتقي سانت كاترين لتسامح الأديان

محافظ جنوب سيناء

جنوب سيناء

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