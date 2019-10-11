موجز الحوادث.. مجلس الدولة يحدد 5 ضوابط لتنظيم ندب القضاة تحقيقا للعدالة الناجزة

نشر قسم الحوادث باليوم السابع اليوم الجمعة عدد كبير من الأخبار والقضايا والأحداث الهامة نرصد بعضها فى التقرير التالى:

شاهد فى دقيقة.. جريمة هزت أبو النمرس.. يقتل زوجة عمه وابنتها للدفاع عن سمعته

الكسب غير المشروع يعد خطابات طلب إقرارات الذمة المالية من موظفى الدولة

النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى لطفلة تعرضت لاعتداء جنسى على يد عامل بأوسيم

مجلس الدولة يضع 5 ضوابط لتنظيم ندب القضاة لتفرغهم للعدالة الناجزة

القبض على تشكيل عصابى لسرقته مبالغ مالية من 7 سيدات فى مصر الجديدة

التحفظ على 2200 لتر سولار مدعم داخل مخزن بمنطقة المرج

ضبط 55 قضية مخدرات و106 قضايا سلاح نارى خلال 24 ساعة

تحليل تعاطى المخدرات للفتاة المتهمة بسرقة سيارة وبندقية شاب بالشيخ زايد

القبض على صاحب مطبعة يزور الأوراق والمستندات لاستخراج كارنيهات بالأزبكية