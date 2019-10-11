محكمة يابانية: 13 مليون دولار تعويضات لأهالى ضحايا تسونامى "توهوكو"

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أيدت المحكمة العليا اليابانية اليوم الجمعة الحكم الصادر عن محكمة مقاطعة "سنداي" عاصمة محافظة "مياجي"، والذى يلزم الحكومات المحلية بدفع تعويضات مالية قدرها 13 مليون دولار لأهالى أطفال لقوا حتفهم فى زلزال وتسونامى "توهوكو" الذى وقع فى عام 2011.



وذكرت شبكة "إن إتش كيه" اليابانية أن محكمة المقاطعة أصدرت حكمها فى عام 2018، معللة إياه بأن المدرسة التى كان بها الأطفال فشلت فى تخصيص طريق لإخلائهم منها، حيث استأنفت المقاطعة الحكم الصادر ضدها فيما بعد، إلا أن القضاة الناظرين فى القضية رفضوا الطعن القضائى اليوم.



وكان 74 طفلا بمدرسة "أوكاوا" الابتدائية فى مدينة "إيشينوماكى بمحافظة "مياجي" فقدوا أرواحهم فى الزلزال المدمر، حيث رفع أهالى 23 طفلا منهم دعوى ضد المحافظة والمدينة فى عام 2014 ، مطالبين بدفع تعويضات قدرها 21 مليون دولار.