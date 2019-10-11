محافظ الوادى الجديد يفتتح الممشى السياحى بالداخله بتكلفه 822 ألف جنيه

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

افتتح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ترافقه حنان مجدى نائب محافظ الوادى الجديد و سيد محمود سكرتير المحافظة المساعد و كمال إبراهيم رئيس الوحدة المحلية لمركز الداخلة مشروع الممشى السياحى بمدينة موط، الذى يبلغ طوله 350 متر وعرضه 12متر وبتكلفة ماليه 822 ألف جنيه.

واشاد الزملوط فى بيان بالمشروع الذى يعد متنفس حضارى وبيئى للمواطنين من أهالى مدينة الداخلة، وكذلك لتوفيره فرص عمل حقيقة لأبناء المركز من خلال إقامة مشروعات خدمية متنوعة بالممشى.

كما عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد اجتماع مع شباب مركز الداخله الممثلين للروابط المستفيدين من تقسيمات الأراضى الزراعيه البالغ مساحته 1200 فدان والتى تم تجهيزها بكافه المرافق من قبل صندوق استصلاح الأراضى والتى تم توزيعها على الشباب فى قرعه علانيه بواقع 3 فدان لكل شاب، وذلك بحضور كمال ابراهيم رئيس الوحده المحليه لمركز ومدينه الداخله.

ووجه الزملوط بسرعه الانتهاء من زراعة الأراضى المقدمه قبل شهر يناير، وأن يكون التعامل للمستفيدين مع الجمعيه الزراعيه بالداخله والتى بدورها ستقوم بالتنسيق مع صندوق استصلاح الأراضى من خلال بروتوكول لتوضيح التكاليف، وكذلك لعمل دراسة لإعادة التقييم حول مصدر الرى من حيث التصرف والضغط بما يتماشى مع انظمه الرى الحديثة.

كما اتفق الزملوط مع الشباب على توحيد الزراعة فى القطعة الواحدة وذلك لتحديد اليه نظام الرى المستخدم سواء بالرش أو بالتنقيط لتحقيق أكبر استفاده.