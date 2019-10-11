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محافظ الوادى الجديد يضع حجر أساس مستشفى الداخله الجديده بتكلفة نصف مليار جنيه

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 03:43 م
محافظ الوادى الجديد يضع حجر أساس مستشفى الداخله الجديده بتكلفة نصف مليار جنيه جانب من وضع حجر الأساس
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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وضع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد حجر أساس مستشفى الداخلة الجديده بمدينة موط التى يتم انشاءها على مساحه 19 ألف و 650 متر مربع، وذلك بحضور حنان مجدى نائب المحافظ و سيد محمود سكرتير المحافظة المساعد و كمال إبراهيم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخله.

واكد الزملوط بأن ذلك يأتى فى إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المنظومة الصحية بالمحافظة لتوفير خدمة صحية على أعلى مستوى لأبناء المحافظة حيث وجه بضروره الانتهاء من كافه الأعمال والالتزام بالخطة الزمنية لتنفيذ المشروع.

وكانت محافظة الوادى الجديد أعلنت عن الإعداد لبدء مشروع إنشاء مستشفى الداخلة بتكلفة فى حدود 500 مليون جنيه، حيث يتضمن المشروع إقامة مبنى جديد لمستشفى الداخلة بمدينة موط يشمل جميع الأقسام الطبية مع فتح قسم جديد للسياحة العلاجية بالمستشفى، وهو القسم الثانى من نوعه على مستوى الجمهورية

 

 

 


الوادى الجديد

الداخلة

مستشفى الداخلة الحديد

مدينة موط بالداخلة

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