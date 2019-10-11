محافظ الوادى الجديد يتفقد إنشاء المجمع الإسلامى بالداخلة

ووجه الزملوط خلال تفقده للمشروع بتوسعه دار المناسبات من 150م2 الي 250 م2 وتأثيثها بأثاث مناسب، بالاضافه إلى ضروره الإنتهاء قبل شهر رمضان المقبل لإفتتاحه والصلاه به خلال الشهر الكريم.

وفي سياق آخر قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي دعم مدرسة الغرغور بالداخله بمبلغ قدره 10 آلاف جنيه ، وذلك لعمل خزانات مياه لضمان توفير المياه لهم بشكل دائم .

ووجه الزملوط بتنظيم رحلات للطلاب لزيارة المراكز لتعريفهم بمعالم المحافظة، بالاضافة إلى عرض نبذات عن المحافظة والحضارات التي مرت عليها بالإذاعات المدرسية الصباحية، وكذلك نبذات عن الحروب التي خاضتها مصر وقدم أبنائها تضحيات لأجل تحرير الارض.

كما وجه الزملوط بتفعيل مبادره الرعاية الاجتماعية والعلمية للطلاب بجميع المدارس، واعداد حصر للطلاب الذين يحتاجون الي رعاية اجتماعية والغير قادرين على دفع المصروفات المدرسية لتوفير ما ينقصهم من خلال التنسيق مع الجمعيات الخيرية .