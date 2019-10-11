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بتكلفة 22 مليون جنيه

محافظ الوادى الجديد يتفقد إنشاء المجمع الإسلامى بالداخلة

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 08:05 م
محافظ الوادى الجديد يتفقد إنشاء المجمع الإسلامى بالداخلة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد مشروع المجمع الإسلامي بموط الجاري انشائه على مساحه 2000 مبتكلفه 22 مليون جنيه، والذي يتكون من دورين يقدم بهم خدمات متعددة لأهالي المدينة منها مسجد على مساحه 1200 م2 لاستيعاب1500 مصلي  ودار مناسبات ومكتبه عامه وتحفيظ قرآن، ومصلي للسيدات ، بالاضافه إلى13 دورة مياه وغيرها من الخدمات الهامة.

 
ووجه الزملوط خلال تفقده للمشروع بتوسعه دار المناسبات من 150م2 الي 250 م2 وتأثيثها بأثاث مناسب، بالاضافه إلى ضروره الإنتهاء قبل شهر رمضان المقبل لإفتتاحه والصلاه به خلال الشهر الكريم.
 
وفي سياق آخر قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي دعم مدرسة الغرغور بالداخله بمبلغ قدره 10 آلاف جنيه ، وذلك لعمل خزانات مياه لضمان توفير المياه لهم بشكل دائم . 
 
ووجه الزملوط بتنظيم رحلات للطلاب لزيارة المراكز لتعريفهم بمعالم المحافظة، بالاضافة إلى عرض نبذات عن المحافظة والحضارات التي مرت عليها بالإذاعات المدرسية الصباحية، وكذلك نبذات عن الحروب التي خاضتها مصر وقدم أبنائها تضحيات لأجل تحرير الارض.
 
كما وجه الزملوط بتفعيل مبادره الرعاية الاجتماعية والعلمية للطلاب بجميع المدارس، واعداد حصر للطلاب الذين يحتاجون الي رعاية اجتماعية والغير قادرين على دفع المصروفات المدرسية لتوفير ما ينقصهم من خلال التنسيق مع الجمعيات الخيرية .
 
 
 
 
 
 
 
 

 


الوادى الجديد

المجمع الاسلامي بالداخله

المركز الاستكشافى بالداخله

مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد

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