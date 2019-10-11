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فى اليوم العالمى لمكافحة السمنة.. كيف تمنع زيادة الوزن من الصغر

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 03:00 م
فى اليوم العالمى لمكافحة السمنة.. كيف تمنع زيادة الوزن من الصغر السمنة-صورة ارشيفية
كتبت إيناس البنا

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وفقا لآخر الاحصائيات العالمية فإن معدلات السمنة لدى الأطفال قد تضاعفت ثلاث مرات تقريبًا في السنوات الثلاثين الماضية، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، تعد "سمنة الأطفال" واحدة من أخطر تحديات الصحة العامة في القرن 21، فهى مشكلة عالمية وتؤثر بشكل مطرد على العديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. 
 
ومع تزايد  معدل انتشار السمنة بمعدل ينذر بالخطر، توضح تقارير  منظمة الصحة العالمية أنه على مستوى العالم ، في عام 2016  كان  عدد الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن دون سن الخامسة ، أكثر من 41 مليون، نصفهم  يعيشون في آسيا وربع يعيش في أفريقيا.
 
وفى اليوم العالمى لمكافحة السمنة، يمكن أن تسبب العديد من الاضطرابات عند الأطفال، لأنه يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري و أمراض القلب والأوعية الدموية في سن أصغر.
 
وكانت تقارير انجليزية قد نشرت وفقا لجريدة "ديلى ميل" احصائية تشير إلى ارتفاع معدل السمنة بين الأطفال بين 10 و11 عاما بصورة كبيرة. 
 
 

السمنة تؤثر على الأداء المدرسى

 
وفقا  للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال"aap"  وصلت السمنة عند الأطفال إلى مستويات وبائية في الولايات المتحدة ، قد تؤثر على الأداء المدرسي ومهارات المواجهة في المواقف الصعبة.
 
 درس الباحثون ما يقرب من ردود من 23 الف من الوالدين ومقدمي الرعاية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 إلى 17 سنة، لفهم كيفية تأثير  مؤشر كتلة الجسم على تطوير المهارات النفسية والاجتماعية الإيجابية. 
 
 يعد مرض السكري وارتفاع مستوى ضغط الدم وارتفاع مستويات الكوليسترول من الآثار الجانبية الطبيعية لسمنة الأطفال. بخلاف ذلك ، يمكن أن يسبب مشاكل في الصحة العقلية عن طريق تحفيز شعور بعدم الثقة بالنفس لدى الطفل مما قد  يؤدي إلى العزلة الاجتماعية والاكتئاب.
 
 

نصائح للآباء للحد من السمنة عند الأطفال 

 

وفقًا للباحثين في جامعة إلينوي ، فعلى الرغم من أن أسباب السمنة معقدة ، إلا أن الوالدين لها  تأثير كبير على عادات الأطفال الغذائية ووزنهم لذلك يجب:
 
 الحفاظ على وزن طفلك حتى لا يعاني من مضاعفات صحية عند البلوغ. 
 
راقب عاداته الغذائية وشجعه على الخروج واللعب مع الأصدقاء.
 
 قم بتسجيله في بعض البرامج الرياضية أو التمرين معه إذا كان يعاني من زيادة الوزن. 
 
غرس العادات الصحية فيه.
 
 

السمنة

مكافحة السمنة

عادات غذائية صحية

أمراض القلب

السكر

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