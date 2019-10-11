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طقس الخليج.. اعتدال فى درجات الحرارة وهطول أمطار بالسعودية

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 07:59 ص
طقس الخليج.. اعتدال فى درجات الحرارة وهطول أمطار بالسعودية حالة الطقس
وكالات

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تشهد منطقة الخليج اعتدالا فى الطقس اليوم الجمعة، خاصة فى البحرين والإمارات، بينما يتوقع خبراء الأرصاد هطول أمطار رعدية فى عدة مناطق بالمملكة العربية السعودية.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطولًا للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة ،تبوك ،حائل ،الجوف ، الحدود الشمالية , الشرقية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية على الجزء الشمالى والاوسط وجنوبية شرقية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية الى جنوبية شرقية بسرعة 14-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الجمعة معتدلا إلى غائم جزئيا، ويحتمل تكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية، ورطبا ليلا وصباح السبت الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة لتشكل الضباب خاصة غربا، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم فى مملكة البحرين سيكون معتدل مع بعض السحب ثم يتحول إلى رطب نسبياً خلال الليل، والرياح جنوبية شرقية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد، وتصل سرعتها من 10 إلى 15 عقدة عند أحياناً.

 
 

الطقس

طقس الخليج

السعودية

الإمارات

البحرين

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