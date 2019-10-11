ضبط 7 متهمين بحوزتهم سلاح نارى ومخدرات فى الإسماعيلية

وكان اللواء جمال غزالى مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم "محمد.أ.ع"21 عام عاطل مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته سلاح نارى "طبنجة 9مم معدلة" و4 طلقات من ذات العيار والمتهم "محمود.ف.ع"49 عام عاطل مقيم دائرة مركز الإسماعيلية بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "محمد.س.ع"45 عام موظف سابقا مقيم دائرة مركز فايد بحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى تزن حوالى 250 جرام حال استقلاله سيارة مبلغ بسرقتها والمتهم "احمد.م.ع"23 عام عاطل مقيم سرابيوم دائرة مركز فايد بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "مصطفى.س.ا"24 عام عاطل مقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية بحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن حوالى 26جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "سيد.ال.م"22 عام عاطل مقيم دائرة قسم أول الإسماعيلية بحوزته 50 قرصا مخدرا ومبلغ مالى و2هاتف محمول والمتهم "محمد.ح.م"22 عام عاطل مقيم المستقبل دائرة مركز ابوصوير بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 500جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول وسلاح ابيض"مطواة".

وبمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع ، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد .