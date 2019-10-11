صور.. نشطاء المناخ يغلقون مدخل شبكة "بى بى سى" للضغط على الحكومة

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

أغلق نشطاء حركة (تمرد ضد الانقراض) اليوم الجمعة المدخل المؤدى إلى مقر هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سي" فى لندن، وذلك للأسبوع الثانى لعصيانهم المدنى للضغط على الحكومة لبذل مزيد من الجهد لمكافحة ظاهرة تغير المناخ.



احتجاجات نشطاء المناخ

وذكرت شبكة "يورو نيوز" أن المتظاهرين كانوا يحملون اللافتات والأعلام، مشيرة إلى أن الكثير منهم مكث أمام مقر الهيئة الإذاعية.

وتصف حركة "تمرد ضد الانقراض" نفسها بأنها تمرد غير عنيف ضد حكومات العالم؛ من أجل العدالة المناخية والبيئية.



إغلاق مدخل شبكى بى بى سى البريطانية



بى بى سى



جانب من التظاهرات



قوات الأمن والمتظاهرين



نشطاء المناخ يغلقون مدخل شبكة بى بى سى البريطانية



نشطاء المناخ



نشطاء تغير المناخ