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صور.. نشطاء المناخ يغلقون مدخل شبكة "بى بى سى" للضغط على الحكومة

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 02:37 م
صور.. نشطاء المناخ يغلقون مدخل شبكة "بى بى سى" للضغط على الحكومة نشطاء المناخ يغلقون مدخل شبكة "بى بى سى"
كتب محمد جمال - تصوير رويترز

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أغلق نشطاء حركة (تمرد ضد الانقراض) اليوم الجمعة المدخل المؤدى إلى مقر هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سي" فى لندن، وذلك للأسبوع الثانى لعصيانهم المدنى للضغط على الحكومة لبذل مزيد من الجهد لمكافحة ظاهرة تغير المناخ.

احتجاجات نشطاء المناخ
احتجاجات نشطاء المناخ

وذكرت شبكة "يورو نيوز" أن المتظاهرين كانوا يحملون اللافتات والأعلام، مشيرة إلى أن الكثير منهم مكث أمام مقر الهيئة الإذاعية.

وتصف حركة "تمرد ضد الانقراض" نفسها بأنها تمرد غير عنيف ضد حكومات العالم؛ من أجل العدالة المناخية والبيئية.

إغلاق مدخل شبكى بى بى سى البريطانية
إغلاق مدخل شبكى بى بى سى البريطانية

 

بى بى سى
بى بى سى

 

جانب من التظاهرات
جانب من التظاهرات

 

قوات الأمن والمتظاهرين
قوات الأمن والمتظاهرين

 

نشطاء المناخ يغلقون مدخل شبكة بى بى سى البريطانية
نشطاء المناخ يغلقون مدخل شبكة بى بى سى البريطانية

 

نشطاء المناخ
نشطاء المناخ

 

نشطاء تغير المناخ
نشطاء تغير المناخ

 

نشطاء يغلقون مدخل شبكة بى بى سى للضغط على الحكومة لمكافحة تغير المناخ
نشطاء يغلقون مدخل شبكة بى بى سى للضغط على الحكومة لمكافحة تغير المناخ

 


بى بى سى

نشطاء المناخ

شبكة بى بى سى

بريطانيا

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