رئيس "السبع آبار" بالإسماعيلية:7 ملايين جنيه للرصف والنظافة ومحولات الكهرباء

الإسماعيلية – جمال حراجى

السبع آبارالغربية، تم تصنيفها مؤخرا ضمن القرى الأكثر إحتياجا وهى تتبع مدينة أبوصويرمحافظة الإسماعيلية ويشتكى الأهالى من نقص الخدمات ومنها عدم وجود مياه الشرب وتراكم القمامة فى الشوارع بدون إزالة لفترة طويلة ومازالت مشكلة الصرف الصحى قائمة ويستخدم الأهالي الخزانات البلدى فى المنازل بالإضافة إلى عدم وجود طرق ممهدة للسير سواء للسيارات أوللمواطنين.

بناء مدرسة

يقول أحمد أبوناصف من أهالى القرية، إن هناك مدرسة يطلق عليها مدرسة الشهيد محمود نافع بها أماكن ومساحات شاسعة يمكن أن يقام بها مبانى للدراسة بديلا عن المدرسة الآيلة للسقوط ومن الممكن ان يتم بناء أكثر من مبنى دراسي فى الأرض الموجودة داخل المدرسة وبدون إستغلال حتى الآن والفصول الدراسية بمدرسة الشهيد محمود نافع التى نتحدث عنها كثافتها عالية بالنسبة لعدد للطلبة داخل كل فصل وبناء مباني جديدة سوف يحل المشكلة من أساسها

إزالة مدرسة قديمة

ويوضح حسن أبو راشد ، ان مجلس مدينة أبوصوير أصدر قررا بإزالة المدرسة القديمة بأبوعياد وهى عبارة عن دورين وبها 7 فصول وصادر لها قرار من هيئة الأبنية التعليمية بإدراج المبنى فى خطة الهيئة للتجديد والإحلال والمبنى أيل للسقوط وهناك خطورة على أرواح الطلاب بالمدرسة مطالبا بسرعة التجديد والصيانة والإزالة بحسب قرارمجلس المدينة بشرط توفير مكان أخر للطلاب لإستكمال عامهم الدراسي بأمان واستقرار

مياه الشرب

ويشيرعادل السيد محمد من أهالى القرية، أن من المشاكل التى تعانى منها قرية السبع آبار الغربية نقص مياة الشرب ويضطر المواطنون إلى إستخدام مياه الآبار أو الشرب من الترعة وكلاهما يسبب الأمراض الخطيرة وأيضا مشكلة الصرف الصحى فالبرغم من البدء فى المشروع منذ سنوات ولم يتم الإنتهاء منه حتى الآن وعدم إعادة الشيء لأصلة بعد الحفر وهناك خطوط كاملة من خطوط الصرف الصحى لم يتم ردمها والطرق مهمشة وتحتاج إلى إعادة رصف حتى تكون ممهدة للسير.

حملات للنظافة

ويؤكد جادعبدالله على أن هناك كميات من القمامة منتشرة بمداخل القرية وبالقرب من أسوار المدارس ومنطقة كوبرى أبوعياد بجوار الوحدة المحلية للقرية وتظل كميات القمامة لفترة طويلة دون رفع مما يؤدى إلى إنتشار الروائح الكريهة والأمراض المعدية

7 مليون جنيه للرصف

ومن جانبه قال عبدالنبى حماد رئيس قرية السبع آبار الغربية أن القرية تم إدراجها ضمن القرى الأكثرإحتياجا، وهناك مجموعة من المشروعات سيتم تنفيذها بالمرحلة الأولى حتى 30 يونيو 2020 حيث تمت الموافقة على إعتماد 7 مليون جنية لرصف الطرق ومنها طريق أبوعيادة مجمع المدارس وإستكمال طريق هيصم حتى كوبرى 4 وطريق السجاعى، ورفع كفاءة طريق كوبرى أبوصوير حتى أبوعيادة

وفى مجال الكهرباء تم إجراء صيانة وتركيب كشافات بعدد من الطريق وصيانة كابلات الطريق الصحراوي بالإضافة إلى حملات نظافة بمنطقة مساكن الإيواء وطريق نفيشة الكيلانية وشعيب وأبوعياد، حيث تم رفع كميات كبيرة من القمامة والتنبية على الأهالى بعدم إلقاء القمامة بين العمارات

خطة صيانة وإصلاح

وأضاف رئيس القرية أن هناك خطة صيانة وإصلاح تمت للعديد من مدارس القرية وتمت مخاطبة هيئة الأبنية التعليمية لسرعة أعمال التجديد والإصلاح لمدرسة محمود نافع وإزالة مبنى مدرسة أبوعياد الجديدة وتم الإنتهاء من معظم التعديات الواقعة على القرية وخاصة الأراضي الزراعية كما تم الإنتهاء من مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بنسبة 90 % من المشروع وتم وصول المعدات وجارى تركيبها بعد الإنتهاء من الإنشاءات التى تتم حاليا، وتم إختيار موقعين لمحطتي الرفع أحدهما بأرض الطلمبات وتم تسليمه للشركة والموقع الأخر فى أبو رضوان وجارى التنسيق مع الشركة لتسليم الموقع الثانى ، وتم إنشاء خط لضخ مياة الشرب وخاصة فى الأماكن التى لم تصلها المياه لأنها مرتفعة ويتم ضخ المياه لجميع المناطق بالقرية



قرية السبع أبار الغربية



أراضى زراعية بالقرية



القرى تحتاج إلى رصف



مبانى زراعية



محطة الصرف الصحى



أعمال النظافة بالقرية



جانب من إنشاءات المحطة



تطوير الطريق الرئيسى



جانب من القرية



تكثيف أعمال النظافة



معدات الوحدة المحلية اثناء العمل



رفع كميات كبيرة من الأتربة



رفع الرتش من الطرق الرئيسية