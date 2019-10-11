سوبر كورة
Ads
الجمعة، 11 أكتوبر 2019 01:38 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

حالة الطقس اليوم الجمعة 11/10/2019 فى مصر والدول العربية

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الجمعة 11/10/2019 فى مصر والدول العربية حالة الطقس
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم الجمعة ، ففى مصر،  يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجة البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى أخره.
 
 
حالة الطقس اليوم فى مصر
 
كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
 
الطقس فى الأردن 
 
نهاراً
 
تنخفض درجات الحرارة قليلاً مع بقائها أعلى من معدلاتها العامة بقليل.
ويسود طقس مُعتدل فوق المرتفعات الجبلية ، بينما يبقى حاراً في مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية. 
وتظهر كميات من السحب العالية فوق أجزاء مختلفة من البلاد. 
وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.  
 
 وفي خليج العقبة: - الرياح: شمالية معتدلة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم).- درجة حرارة سطح مياه البحر: 25 درجة مئوية.
 
ليلاً
 
يسود طقس لطيف بوجه عام، يميل للبرودة مع ساعات الليل المتأخرة فوق الجبال والسهول الشرقية.
 وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.
 
الطقس فى فلسطين 
 
لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة وتسود أجواء صيفية حارة نسبياً الى حارة في مختلف المناطق نهاراً خصوصاً في المناطق المنخفضة ، ومع ساعات المساء والليل تصبح الأجواء معتدلة نسبياً بوجه عام خصوصاً في الجبال ، وتكون الرياح شمالية غربية تتحول لاحقاً في ساعات الليل المتأخر الى شمالية شرقية.
 
 

الطقس

حالة الطقس

الارصاد

درجات الحرارة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

غدا.. ﻃﻘﺲ ﻣﻌﺘﺪل ﻋﻠﻰ ااﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الخميس، 10 أكتوبر 2019 10:51 ص

طقس الخليج .. أمطار رعدية بالسعودية .. وجو مشمس بالبحرين والإمارات

الخميس، 10 أكتوبر 2019 08:00 ص

غدا.. طقس ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺤﺮارة على اﻟﻮﺟﺔ اﻟﺒﺤﺮى والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 10:50 ص

طقس الخليج.. معتدل بالبحرين.. أمطار بالسعودية.. وغائم بالإمارات

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 08:00 ص

غدا.. طقس ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺤﺮارة اﻟﻮﺟﺔ اﻟﺒﺤﺮى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 11:06 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كل ما تريد معرفته عن الاكتشافات الفرعونية الجديدة على يد العالم زاهى حواس بالأقصر

كل ما تريد معرفته عن الاكتشافات الفرعونية الجديدة على يد العالم زاهى حواس بالأقصر

قطع المياه عن 3 مناطق بالجيزة 8 ساعات مساء اليوم

قطع المياه عن 3 مناطق بالجيزة 8 ساعات مساء اليوم

إلزام محال العقارات غير المرخصة بتقنين أوضاعها خلال 5 سنوات.. اعرف التفاصيل

إلزام محال العقارات غير المرخصة بتقنين أوضاعها خلال 5 سنوات.. اعرف التفاصيل

س و ج.. كيف نفهم مضمون مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين 2020؟

س و ج.. كيف نفهم مضمون مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين 2020؟

مبادرة صحة المرأة: جميع خدماتنا بالوحدات الصحية مجانًا للسيدات فوق 18 عامًا

مبادرة صحة المرأة: جميع خدماتنا بالوحدات الصحية مجانًا للسيدات فوق 18 عامًا

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

جيش العدوان التركى يسيطر على صوامع الحبوب فى بلدة رأس العين بسوريا

جيش العدوان التركى يسيطر على صوامع الحبوب فى بلدة رأس العين بسوريا

تعرف على الآليات الحديثة لسرعة الفصل فى الدعوى الاقتصادية

تعرف على الآليات الحديثة لسرعة الفصل فى الدعوى الاقتصادية

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

الأهلى يهدى مؤمن زكريا أغنية خاصة فى حفل التتويج بالدورى.. فيديو

الأهلى يهدى مؤمن زكريا أغنية خاصة فى حفل التتويج بالدورى.. فيديو

مقتل إرهابى حاول استهداف ارتكاز أمني فى العريش

مقتل إرهابى حاول استهداف ارتكاز أمني فى العريش

سوابق متجوزة سوابق.. زوجة أيمن نور "مذيعة الشرق" مطلوبة قضائيا فى حكم 5 سنوات

سوابق متجوزة سوابق.. زوجة أيمن نور "مذيعة الشرق" مطلوبة قضائيا فى حكم 5 سنوات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة