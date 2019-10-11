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جثمان طارق كامل يغادر مطار القاهرة لمثواه الأخير.. والجنازة بمسجد الحصرى

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 09:31 م
جثمان طارق كامل يغادر مطار القاهرة لمثواه الأخير.. والجنازة بمسجد الحصرى طارق كامل
كتب محمود عبد الغنى

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غادر مطار القاهرة الدولى، جثمان الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، الذي وافته المنيه أول أمس الأربعاء، مطار القاهرة لمثواه الأخير.
 
ومن المقرر أداء صلاة الجنازة على جثمان وزير الاتصالات الأسبق، ظهر غدا السبت، بمسجد الحصري في 6 أكتوبر والعزاء الاتنين مساء بمسجد عمر مكرم.
 
وكان الدكتور طارق كامل تولى منصب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الفترة من يوليو 2004 إلى فبراير من عام 2011 في حكومة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق؛ وضع خلالها استراتيجية متكاملة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر حقق من خلالها القطاع طفرات نمو غير مسبوقة أشادت بها المؤسسات الدولية، وأطلق عددًا من المبادرات القومية الكبرى التي ساهمت بشكل كبير في نشر تطبيقات واستخدامات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين مختلف شرائح المجتمع المصري، ودعم الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال لدى الشباب وإعداد كوادر من القيادات المتخصصة المتميزة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
 
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مطار القاهرة

اخبار المطار

وزارة الاتصالات

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