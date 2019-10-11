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تاجر مخدرات يغسل 10 ملايين جنيه فى أنشطة تجارية

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 11:45 ص
تاجر مخدرات يغسل 10 ملايين جنيه فى أنشطة تجارية تجارة المخدرات - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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اتخذت الأجهزة الأمنية، إجراءات قانونية حيال أحد المتهمين قام بغسل 10 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمخدرات.

يأتى ذلك، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد المتهمين "مسجل شقى خطر سبق إتهامه فى 11 قضية متنوعة" ، مقيم بدائرة مركز شرطة أجا "بمحافظة الدقهلية" لإتجاره فى المواد المخدرة وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ومحاولة غسل تلك  الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة، حيث إرتكب العديد من أفعال الغسل على تلك الأموال فأودع جزء منها بالبنوك وأجرى عليها عمليات سحب وإيداع، وقام بتأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت أموال الغسل التى قام بها المتهم من متحصلات جرائمه 10 مليون جنيه".

 

 


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تجارة المخدرات

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