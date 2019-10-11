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بورصة قطر تواصل نزيف الخسائر.. وتواصل تراجعها للأسبوع الثالث على التوالى

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 10:00 م
بورصة قطر تواصل نزيف الخسائر.. وتواصل تراجعها للأسبوع الثالث على التوالى بورصة قطر أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، للأسبوع الثالث على التوالى، بنسبة 0.81% خاسراً 83.17 نقطة خلال الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 10227.52 نقطة، وخسر رأس المال السوقى 2.3 مليار ريال ليغلق عند مستوى 569.367 مليار ريال.
 
وبلغ حجم التداول ببورصة قطر، 301.02 مليون سهم بقيمة 864.98 مليون ريال عبر تنفيذ 23.57 ألف صفقة، وتراجعت 29 شركة، فيما ارتفعت 13 شركة، واستقرت أسعار 4 شركات.
 
وتراجعت 6 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع النقل بنسبة 3.53%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 2.98%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.10%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.46%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.45% فقطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.37%، فيما ارتفع الاتصالات وحيداً بنسبة 1.29%.
 

بورصة قطر

اقتصاد قطر

خسائر بورصة قطر

قطر

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