سوبر كورة
Ads
الجمعة، 11 أكتوبر 2019 11:08 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

النوم فى غرفة باردة أم دافئة.. أيهما أفضل لصحتك؟

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 10:00 ص
النوم فى غرفة باردة أم دافئة.. أيهما أفضل لصحتك؟ النوم - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

النوم هو أحد أفضل الطرق لجسمنا للراحة والتعافي بعد النشاط أو الإجهاد، ودرجة حرارة غرفة النوم لها تأثير على صحتك، نتعرف فى هذا التقرير أيهما أفضل النوم فى غرفة باردة أم دافئة، وفقاً لموقع science.

ويُفضل الجسم درجة حرارة تتراوح بين 16 و 20 درجة مئوية.

بما أن درجة حرارة الجسم تنخفض بشكل طبيعي عند النوم، فمن الأفضل أن تنام في غرفة باردة أكثر من غرفة دافئة، ولكن هذا لا يعنى أن يكون الجو بارداً جداً.

النوم 1
النوم 

فوائد النوم في غرفة باردة
 

لا تظهر الدراسات فقط أن البشر ينامون بشكل أفضل في بيئة أكثر برودة، بل هناك أيضًا عدد من الفوائد الصحية الأخرى التي يمكنك الاستمتاع بها من عندما تكون درجة الحرارة أقل قليلاً.

تحسين عملية الأيض أو التمثيل الغذائى
 

وجدت الأبحاث أن جسمنا من المرجح أن يخزن الدهون عندما نكون في درجات حرارة منخفضة، وعلى الرغم من أن تخزين المزيد من الدهون قد لا يبدو شيئًا جيدًا، إلا أنه في الواقع يحسن قدرة الجسم على حرق السعرات الحرارية بكفاءة، ويساعد في تحقيق التوازن بين مستويات السكر في الدم لدينا، وهذه ميزة للأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن، وكذلك أولئك الذين قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري.

مكافحة الشيخوخة
 

توجد بعض درجات الحرارة التي لا يشعر فيها جسمنا بالراحة فحسب، بل ينتج عنها أيضًا مستويات متزايدة من الهرمونات، الميلاتونين، على سبيل المثال ، وهو هرمون يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالنوم، ويرتبط أيضًا بتقليل علامات الشيخوخة على الجلد، وعندما يكون الجسم في بيئة نوم باردة يزيد إنتاج الميلاتونين، ليبقيك شابًا.

الأرق
 

إذا كنت تنام في غرفة حارة أو رطبة ، فمن المرجح أن يستيقظ جسدك ويفشل في استعادة النوم العميق، وبعد الاستيقاظ عدة مرات، قد يظل جسمك مستيقظًا ، مما يزيد من مشكلة عدم الحصول على النوم الجيد.

الوقاية من الأمراض
 

أظهرت عدد من الدراسات أن الحفاظ على مستويات أعلى من الدهون مفيد للصحة العامة، خاصة فيما يتعلق بالسمنة والأمراض ذات الصلة، مثل مرض السكري والقلب والأوعية الدموية، كما تم ربط المستويات الأعلى للدهون البنية بمستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول المنخفض، عن طريق خفض الحرارة في غرفة نومك، قد تقلل أيضًا من فرص الإصابة بأمراض مزمنة.

النوم
النوم

تحسين المزاج والاجهاد
 

الحصول على ليلة كاملة من النوم دون عائق يعد أمرًا رائعًا للشعور بالراحة والاسترخاء في الصباح، ولكن هناك أيضًا دليل على وجود علاقة بين درجات الحرارة الباردة ومستويات الضغط النفسى المنخفضة، فعندما يكون هناك مستويات كافية من كل من الميلاتونين والسيروتونين في نظامنا، يقل الإجهاد والقلق المزمن.

 


فوائد النوم

النوم فى غرفة باردة

فوائد النوم فى غرفة باردة

تحسين النوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نفوق أول بقرة مستنسخة فى العالم

نفوق أول بقرة مستنسخة فى العالم

فيديو معلوماتى.. طفلك عنده الصفراء؟.. 5 نصائح لحمايته منها

فيديو معلوماتى.. طفلك عنده الصفراء؟.. 5 نصائح لحمايته منها

عرض خاص لمدة شهر لفيلم The Irishman فى نيويورك.. اعرف التفاصيل

عرض خاص لمدة شهر لفيلم The Irishman فى نيويورك.. اعرف التفاصيل

النقد الدولى يبقى على توقعاته المرتفعة بنمو الاقتصاد المصرى بواقع5.9%

النقد الدولى يبقى على توقعاته المرتفعة بنمو الاقتصاد المصرى بواقع5.9%

أرقام هامة ارتبطت بإعادة محاكمة المتهمين بـ"فض اعتصام رابعة".. تعرف عليها

أرقام هامة ارتبطت بإعادة محاكمة المتهمين بـ"فض اعتصام رابعة".. تعرف عليها

الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

يحيى عبد المتين ينضم لـ "كيانو ريفز" فى فيلم Matrix 4

يحيى عبد المتين ينضم لـ "كيانو ريفز" فى فيلم Matrix 4

"القومى للتطعيمات" يكشف مضاعفات الإصابة بالالتهاب السحائى وطرق انتقاله

"القومى للتطعيمات" يكشف مضاعفات الإصابة بالالتهاب السحائى وطرق انتقاله

مزايا مشروع قانون المشروعات الصغيرة.. تعرف عليها

مزايا مشروع قانون المشروعات الصغيرة.. تعرف عليها

نقابة المعلمين: عضوية مؤقتة للمقبولين بالعقود المؤقتة دون التقيد بالمؤهل التربوى

نقابة المعلمين: عضوية مؤقتة للمقبولين بالعقود المؤقتة دون التقيد بالمؤهل التربوى

دورة الألعاب الأولمبية للمحافظات الحدودية بأسوان.. تعرف عليها × 6 معلومات

دورة الألعاب الأولمبية للمحافظات الحدودية بأسوان.. تعرف عليها × 6 معلومات

الأوقاف تعلن فتح الباب لإمامة التراويح بمقابل من 2000 إلى 5 آلاف جنيه

الأوقاف تعلن فتح الباب لإمامة التراويح بمقابل من 2000 إلى 5 آلاف جنيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة