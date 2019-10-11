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العراق: إحالة ملفات 9 من كبار المسؤولين للقضاء بتهمة الفساد

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 09:51 ص
العراق: إحالة ملفات 9 من كبار المسؤولين للقضاء بتهمة الفساد رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى
أ ش أ

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أعلن المجلس الأعلى العراقى لمكافحة الفساد، اليوم الجمعة، إحالة ملفات تسعة من كبار المسؤولين إلى القضاء بتهمة الفساد.

 

وقال المجلس فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، إنه أحال عددا مهما من قضايا الفساد إلى القضاء، تتعلق بتسعة من كبار المسؤولين، مبينا أن ذلك جاء استنادا إلى توجيه رئيس الوزراء وتنفيذا لما ورد فى خطابه الموجه للشعب العراقى فى 9/10/2019.

وأوضح أن الإحالة تمت بعد تعزيزها بالأدلة واستكمال الإجراءات الأصولية وتشكيل فريق لمتابعتها فى المجلس، وعقد اجتماعات تنسيقية مع السلطة القضائية من أجل إيلائها الأولوية فى أسرع وقت ممكن، مبينا أن القضايا المحالة تتعلق بوزيرين ووكيلى وزارة سابقين فى وزارات (الصناعة والمعادن، والنقل، والتعليم العالي، والصحة) وموظف سابق بدرجة وزير وأربعة محافظين سابقين فى محافظات (بابل، وكركوك، ونينوى، وصلاح الدين).

 

وأكد أنه "ستتم إحالة ملفات أخرى تباعا إلى القضاء أصوليا لتبرئة أو إدانة المتهمين وفق القانون.


العراق

الفساد

تظاهرات

قضاء

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