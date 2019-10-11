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الشركة غرمت صاحب الونش الساقط على أسلاك الكهرباء فى المحلة بقيمة التلفيات

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 06:00 ص
الشركة غرمت صاحب الونش الساقط على أسلاك الكهرباء فى المحلة بقيمة التلفيات اسلاك اعمدة انارة - ارشيفية
فريق المحافظات

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ردت شركة الكهرباء على ما نشرته اليوم السابع تحت عنوان" تهشم سيارة وقطع أسلاك الكهرباء بسبب سقوط ونش من الطابق الـ14 بالمحلة" وقالت:

نحيط سيادتكم بأنه فى يوم 23-9-2019 ورد بلاغ إلى وردية إزالة الأعطال بسقوط ونش على أعمدة الكهرباء بمنطقة الخليفة متفرع من شارع محب، وعلى الفور توجه رئيس قسم الجهد المنخفض إلى مكان الواقعة وتبين حدوث تلفيات فى 2 عامود منخفض.

وتابعت الشركة فى بيانها: وتم تحرير محضر بالواقعة وإعادة التيار فى نفس اليوم، وقام المواطن أحمد فتحي متولي بسداد قسيمة التلفيات بمبلغ 10283.5 جنيه.

 

 


شركة الكهرباء

اعمدة انارة

اسلاك كهربائية

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