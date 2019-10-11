أبرز المحطات فى أكبر قضية لـ"فساد القمح" بعد الحكم على المتهمين

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، أمس الخميس، برئاسة المستشار على الهوارى، بمعاقبة متهمين بقضية "فساد القمح"، لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على مبالغ مالية قدرت بـ7 ملايين و303 آلاف و833 جنيهًا، والمملوكة للشركة العامة للصوامع والتخزين، بالسجن المشدد 10 سنوات، ورد مبلغ 7 ملايين و300 ألف جنيه، وغرامة مساوية للمبلغ المرد، وعزل المتهمين من الأول إلى الخامس من الوظيفة، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.





وينشر "اليوم السابع" فى السطور التالية محطات قضية فساد للقمح والمتهم فيها 9 متهمين:

• 13 أغسطس 2016، قرر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام السابق، حبس 13 متهمًا لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة، فى قضية التلاعب فى توريد الأقماح المحلية.

• وأسندت نيابة الأموال العامة العليا إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام، والتربح للنفس وتربيح الغير، والتزوير.

• تبين من التحقيقات أن الكميات المثبت توريدها على خلاف الحقيقة بموجب تلك الكشوف المصطنعة 8.221 ألف طن، تقدر قيمتها الإجمالية بمبلغ 621 مليون جنيه، وقد تمكن المتهمون أصحاب تلك الصوامع والشون من صرف مبالغ مالية قدرها 533 مليون جنيه بدون وجه حق بموجب تلك المستندات المزورة، والتى تبين أن مساحات الأراضى التى أشارت إليها تلك الكشوف المصطنعة، مزروعة بالموالح والفاكهة، وأقر أصحابها بعدم زراعتها للقمح أو توريده خلال العام الحالى.

• 27 ديسمبر 2018، أجلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق، نظر أولى جلسات محاكمة 11 متهما لاتهامهم فى وقائع فساد والاستيلاء على 104 ملايين جنيه فى القضية المعروفة بفساد القمح الكبرى، لجلسة ٢٧ يناير2019 لحضور المتهمين، وتلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين ووقائع فسادهم واستيلائهم على المال العام وسرد التهم التى وجهتها جهات التحقيق لهم، فيما رفعت للقرار.

• 26 أغسطس 2019، قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، برئاسة المستشار على الهوارى رئيس المحكمة حجز أكبر قضية فساد للقمح للنطق بالحكم بجلسة 23 سبتمبر، والمتهم فيها 9 موظفين عموميين يترأسهم رئيس لجنة استلام وتخزين القمح لصوامع أبو الذهب، ومندوب اللجنة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لاتهامهم باستغلال وظيفتهم فى تسهيل استيلاء باقى المتهمين على مبالغ مالية قدرت بـ 7 ملايين و303 آلاف و833 جنيها و75 قرشا والمملوكة للشركة العامة للصوامع والتخزين.

• 23 سبتمبر 2019، قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، برئاسة المستشار على الهواري، مد أجل النطق بالحكم على 9 متهمين بقضية "فساد القمح"، لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على مبالغ مالية قدرت بـ7 ملايين و303 آلاف و833 جنيهًا، والمملوكة للشركة العامة للصوامع والتخزين، لجلسة 10 أكتوبر المقبل.

• 10 أكتوبر، قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، برئاسة المستشار على الهوارى، بمعاقبة متهمين بقضية "فساد القمح"، لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على مبالغ مالية قدرت بـ7 ملايين و303 آلاف و833 جنيهًا، والمملوكة للشركة العامة للصوامع والتخزين، بالسجن المشدد 10 سنوات، ورد مبلغ 7 ملايين و300 ألف جنيه، وغرامة مساوية للمبلغ المرد، وعزل المتهمين من الأول إلى الخامس من الوظيفة، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.