هيئة ضمان الجودة: شراكة مع الاتحاد الأوروبى لتطوير جودة التعليم الفنى

كتب محمود طه حسين

يغادر القاهرة وفد برئاسة الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء متوجها الي رومانيا حيث يضم الوفد ممثلين من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وممثلين من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وزارة التعليم العالي، وزارة الاسكان، وزارة السياحة، وزارة القوي العاملة، اتحاد الصناعات، وذلك ضمن فاعليات مشروع دعم اصلاح التعليم الفني والتدريب المهني الممول من الاتحاد الاوروبي والحكومة المصرية للاطلاع علي تجربة التعليم الفني بدولة رومانيا.

و تتضمن الزيارة المركز القومي لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني ومراكز اعتماد الشهادات وتقييم الجدارات ومراكز اعتماد مؤسسات التعليم الفني وزيارة وزارة العمل والهيئة القومية للمؤهلات برومانيا وتهدف الزيارة لتبادل الخبرات والتعرف علي الممارسات المتميزة في التعليم الفني والتدريب والاستفادة من تجربة رومانيا في الاطار الوطني للمؤهلات

وصرحت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بان هذه الزيارة تاتي ضمن مجموعة من الزيارات و الاجراءات التي تقوم بها الهيئة لتطوير التعليم الفني خاصة وما اعلنه سيادة الرئيس باعتبار هذا العام هو عام التعليم واعطاء الدعم الكامل وتسخير كافة امكانات وطاقات الهيئات والوزارات لخدمة ملف التعليم ويعد الوفد الذي سوف يزور دولة رومانيا ممثل لمعظم الوزارات المعنية بخريجي التعليم الفني

وأضافت عيد بأن الهيئة لديها شراكة قوية مع الاتحاد الأوروبى منذ بدء عملها ولديها علاقات واتفاقيات متبادلة مع عده هيئات لاعتماد التعليم بالدول الاوروبية مثل المانيا وفرنسا وفنلندا وانجلترا ويعد هذه الزيارة ضمن برنامج الشراكة مع الاتحاد الأوروبى للاستفادة من تجارب اعتماد مؤسسات التعليم الفني وإنشاء الإطار القومى للمؤهلات.