معاينة مقتل خفير البدرشين: أحد المتهمين ضربه على رأسه بحجر والآخر طعنه بسكين

كتب ــ أحمد الجعفرى

أجرت النيابة العامة بجنوب الجيزة معاينة تصويرية لجريمة قتل طالبين لخفير خصوصى بمركز البدرشين بجنوب الجيزة، حيث اصطحب فريق من النيابة المتهمين لموقع الجريمة، وأعادوا تمثيلها، وتبين من خلال المعاينة أن المتهمين توجها للأرض الذى يتولى المجني عليه حراستها وضربه الأول على رأسه ببلوك طوب حجرى، بينما طعنه الثانى بسكين فى رقبته.

وكشفت نتائج المعاينة التصويرية، أنه بعد تخلص الطالبين من الخفير، سرقا متعلقاته الشخصية ودراجة بخارية مملوكة له، وأخفوها بأحد الجراجات الخاصة بمنطقة إمبابة، كما استوليا على مبلغ مالى قدره 5 آلاف جنيه.

وتلقى مركز شرطة البدرشين بلاغا يفيد العثور على جثة "م.ص" خفير خصوصى مذبوح بسلاح أبيض، بالإضافة إلى إصابته بجرح برأسه.

وبإجراء التحريات تبين للرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث البدرشين، أن وراء ارتكاب الجريمة كل من، "م.م" و"م.ه" طالبين، وبإعداد كمين للمتهمين تمكن الرائد أحمد الصمدى، والنقيب أحمد فايز من ضبط المتهمين.

وبمواجهتهما اعترفا أمام العقيد على عبد الكريم مفتش المباحث الجنائية بقتل المجنى عليه، بسبب إجبار القتيل للمتهم الأول سابقا على توقيع إيصال أمانة، وطلبه مبلغ مالى مقابل تسليمه له، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث الجنائية، وباشرت النيابة التحقيق.