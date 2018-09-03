مصرع موظف فى حادث انقلاب سيارة على طريق طنطا - تلا فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

لقى موظف مصرعه، وذلك إثر انقلاب سيارة، نتيجة إختلال عجلة القيادة بيده، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بإنقلاب سيارة ومتوفى بطريق (طنطا- تلا) أمام عزبة أبو مصطفي عزب- دائرة المركز .

بالانتقال والفحص، تبين انقلاب سيارة ملاكى قيادة "م . م . م" 31 عاما موظف ومقيم بدائرة مركز الشهداء بالأرض الزراعية، على جانب الطريق، حيث وقع الحادث نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد قائدها، مما أدى إلى انقلابها، وأسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة متأثراً بإصابته {كسور متفرقة بالجسم} وتم نقل الجثة إلى مستشفى تلا المركزى، وحدثت تلفيات بالسيارة، وتم التحفظ عليه.

بسؤال خال المتوفى "إ . ن . ح " 55 عاما، بدون عمل ومقيم بذات الناحية، قرر بأنه حال عودة المتوفى من عمله، انقلبت السيارة بالأرض الزراعية، ولم يتهم أحد، ونفى الشبهة الجنائية ،تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور بالطريق، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.