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مدير المستشفى الفرنساوى يعلن إنشاء مركز متخصص لرعاية مرضى السكر

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 12:01 م
مدير المستشفى الفرنساوى يعلن إنشاء مركز متخصص لرعاية مرضى السكر مرضى السكر
كتبت ــ أمل علام
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كشف الدكتور أحمد طه مدير عام مستشفى قصر العينى الفرنساوى، عن إنشاء مركز جديد لرعاية مرضى السكر وعلاج مضاعفات المرض بالمستشفى.

وقال الدكتور أحمد طه فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع"، إن المركز مخصص للتعامل مع مرضى السكر، وقد تم تخصيص عيادات لضبط مستوى السكر بالدم، وعيادة متخصصة فى علاج السمنة والنحافة، وأخرى لعلاج مشاكل الشرايين الطرفية لدى مرضى السكر، وعيادة للتعامل مع مشاكل القدم السكرى، كما تم إنشاء وحدة متخصصة لطب الفم والأسنان نظرا لشيوع انتشار مشاكل الأسنان عند مرضى السكر، وقد تم الحاق عيادة  لفحوصات القلب، والأوعية الدموية، وتم تجهيزها بأحدث الأجهزة المخصصة لفحص أمراض الشرايين التاجية، وضعف عضلة القلب مثل جهاز الأيكو " فحص بالموجات الصوتية على القلب "، وكذلك جهاز الدوبلر الملون لفحص الشرايين الطرفية، كما زودت هذه الوحدة بأجهزة رسم القلب بالمجهود،وجهاز الهولتر الذى يقيس بانتظام ضربات القلب على مدار 24 ساعة، ويقوم بتسجيلها، وقد تم تخصيص قاعة للتثقيف الصحى حيث يقوم الأطباء وهيئة التمريض بتوعية المرضى على كيفية التعامل مع مرض السكر، وطرق الوقاية من مضاعفاته المختلفة .

وأكد أن فكرة انشاء هذا المركز جاء مواكبة لرؤية الدولة فى مكافحة مرض السكر، والوقاية من مضاعفاته، حيث إن مصر تقع فى المركز الثامن بين أكثر الدول التى ينتشر فيها مرض السكر، وهناك ما يقرب من 9 ملايين مصرى يعانون من مرض السكر، وما لا يقل عن 15 % من هؤلاء تحدث لهم المضاعفات التى يسببها هذا المرض، وقد حرصت المستشفى لتوفير هذه الخدمة ضمن خطة استراتيجية تهدف الى تحسين الخدمة الطبية بها، بالإضافة إلى زيادة موارد المستشفى لينعكس على مستوى الخدمة بشكل عام.


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