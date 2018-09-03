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الإثنين، 03 سبتمبر 2018 01:52 م
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محافظ دمياط تبحث مع رئيس الجامعة إمكانية إشراك الطلبة فى تجميل الشوارع

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 01:22 م
محافظ دمياط تبحث مع رئيس الجامعة إمكانية إشراك الطلبة فى تجميل الشوارع محافظ دمياط و بالبروفيسور هارجوكى كازاموزا
دمياط عبده عبد الباري
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زارت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، صباح اليوم،  جامعة دمياط، حيث كان فى استقبالها الدكتور السيد دعدور رئيس الجامعة، وناقشت خلال الزيارة إمكانية إشراك طلبة الجامعة، فى تجميل الشوارع والميادين بالمحافظة، مؤكدةً على ضرورة عمل بنك للمقترحات لاحتضان أفكار الشباب وتحويلها لمشروعات .
 
وبحثت الدكتورة منال عوض مع رئيس الجامعة، عمل بروتوكول ثلاثى بين المحافظة والجامعة وشركة مدينة دمياط للاثاث، لتعظيم الاستفادة من كلية الهندسة فى تطوير البحوث الخاصة بصناعة الأثاث.
 
وتفقدت محافظ دمياط، مبانى الحرم الجامعى، وأعمال الإنشاءات به، حيث أشادت بتلك الأعمال معبرة عن سعادتها البالغة، لوجود هذا الصرح العلمى الضخم، والذى يخدم أبناء المحافظة. 
 
والتقت محافظ دمياط، بالبروفيسور هارجوكى كازاموزا، الأستاذ فى جامعة فوكاى اليابانية، والذى يزور جامعة دمياط، فى إطار المشروع المصرى اليابانى لتبادل الخبرات.
 
 

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