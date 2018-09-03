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فيديو.. قاتل طفليه بميت سلسيل يروى تفاصيل احتياله بادعاء خطف الأطفال

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 03:30 م
فيديو.. قاتل طفليه بميت سلسيل يروى تفاصيل احتياله بادعاء خطف الأطفال محمود نظمى قاتل طفليه
كتب أحمد الجعفرى
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حصل "اليوم السابع" على اعترافات مسجلة جديدة لمحمود نظمى، الأب المتهم بقتل طفليه "محمد وريان" بقرية "ميت سلسيل" التابعة لمحافظة الدقهلية.

وقال المتهم فى اعترافاته أمام الجهات المختصة، إنه بعدما تخلص من الطفلين بإلقائهم فى النيل، أجرى اتصالا هاتفيا بزوجته، وأخبرها أنه لا يجد الأطفال، ثم اتصل بصديقه رامى وأخبره بذلك، ثم شقيقه "حمادة"، وطلب منهم البحث عن الأطفال.

وأضاف قاتل طفيله، أنهم حينما سألوه عن مكانه أخبرهم أنه على طريق الإسكندرية يبحث عنهم، وأنه فى طريق عودته إلى البلدة، ثم أغلق هاتفه المحمول، حتى لا يتصل به أحد، لحين عودته، وحينما عاد وجد الأهالى يبحثون عن الأطفال، بعد ذلك حرر بلاغا بالنجدة باختطاف الطفلين.

كان المستشار نبيل صادق النائب العام أحال "محمود نظمى محمد السيد"، المتهم بقتل نجليه، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك بعدما وجهت له النيابة العامة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، لطفليه "ريان ومحمد نظمى"، فضلًا عن اتهامه بتعاطى المخدرات.

 

 


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