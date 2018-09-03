عضو اللجنة العليا للكبد: نسب الإصابة بفيروس C بمحافظات الصعيد 4%

كتبت ــ أمل علام

كشف الدكتور عمر هيكل أستاذ الكبد والجهاز الهضمى، عضو اللجنة العليا لأمراض الكبد، أنه تنفيذا لمبادرة الرئيس السيسى فى المسح الطبى الشامل للكشف عن فيروس سى فى شتى محافظات مصر، انطلقت القوافل الطبية بالصعيد للكشف عن فيروس سى.

وقال فى تصريح خاص لــ "اليوم السابع"، إن المبادرة بدأت فى المنيا، وسوهاج، وأسوان، والفيوم، وبنى سويف، وقد تم فحص ما يقرب من 3 ملايين مريض بهذه المحافظات، شملت طلبة الجامعات، والعاملين بالحقل الصحى، وكان هؤلاء الأشخاص لا يعانون من أى مرض، حيث تم دفع أكثر من 580 سيارة إسعاف على 3 مراحل فى 3 محافظات مختلفة، وكل قافلة تحتوى على 5 سيارات إسعاف، موضحا أن هذه العربات متصلة بجهاز كمبيوتر مركزى متصل بوزارة الصحة، وعند وجود حالات مصابة "إيجابية الأجسام المضادة"، يتم إجراء اختبار "البى سي ار"، وموجات فوق صوتية وصورة دم كاملة، وإذا كان اختبار البى سي ار إيجابى يتم صرف العلاج فى نفس اليوم للحالات المصابة.

وأضاف أن نسبة فيروس سى فى هذه المحافظات تمثل حوالى 4 %، وقد تم صرف العلاج اللازم لهم فى نفس اليوم، من السوفالدى والدكلانزا أو الهارفونى ،أو الكيوريفو مع الريبافيرين، كل حسب حالته الصحية ، موضحا أنه خلال الأسابيع المقبلة ستنطلق القوافل الطبية للكشف عن فيروس سى إلى باقى محافظات شمال الدلتا، مثل الإسكندرية، ودمياط ،ومطروح، والبحيرة، للاكتشاف المبكر لحالات الاصابة بفيروس سى، وذلك لكى نحقق هدف "مصر خالية من فيروس سى" خلال الــ 5 سنوات المقبلة.