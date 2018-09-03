ضبط 1488 مخالفة مرورية متنوعة وتحصيل 4 آلاف جنيه غرامات بالقليوبية

القليوبية - نيفين طه

شنت إدارة المرور بالقليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت عن تحرير 1488مخالفة مرورية.

وكانت توجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور، القيام بحملة مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعى والطريق الدائرى، أسفرت عن تحرير 1488مخالفة مرورية لقائدى السيارات والدراجات النارية، و251 مخالفة انتظار خاطئ وتحصيل 16800 جنيه وسحب 31 دراجة نارية وحجز 7 دراجات .

كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب، أسفرت جهودها عن سحب 31 رخصة، وتحصيل 4000 جنيه غرامات.