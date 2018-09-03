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الإثنين، 03 سبتمبر 2018 03:40 م
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صور.. محافظ الوادى الجديد يتفقد مدرسة الثانوية بنين بالخارجة قبل بدء الدراسة

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 02:28 م
صور.. محافظ الوادى الجديد يتفقد مدرسة الثانوية بنين بالخارجة قبل بدء الدراسة زيارة المحافظ للمدرسة
الوادى الجديد - ماهر أبو نور
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أجرى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، زيارة تفقدية للمدرسة الثانوي بنين بمدينة الخارجة، ووجه المحافظ بتدعيم المدرسة بمبلغ 130 ألف جنيه، للبدء في تركيب خلايا الطاقة الشمسية بالمدرسة، كبداية لتعميم الفكرة بجميع مدارس المحافظة للعمل بها. 
 
ووجه المحافظ، بسرعة الانتهاء من تجهيزات المدرسة، والفصول وإصلاح مبردات المياه المعطلة، وتدعيم المدرسة بعدد من المبردات، وتركيب مظلات بأرض الطابور، وإجراء نظافة عامة داخل وخارج جميع المدارس، وذلك استعداد لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد، كما شدد على ضرورة الالتزام بمواعيد العمل المقررة، وإعداد مقايسة بمعدل استهلاك الكهرباء بكل مدرسة.
 
جانب من الجولة
جانب من الجولة

زيارة المحافظ للمدرسة
زيارة المحافظ للمدرسة

المخاقظ يوجه بإنهاء استعدادات الدراسه
المخاقظ يوجه بإنهاء استعدادات الدراسة

أثناء تفقد الفصول الدراسية
أثناء تفقد الفصول الدراسية

المحافظ وقيادات التعليم
المحافظ وقيادات التعليم

 


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