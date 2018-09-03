صور.. محافظ الوادى الجديد يتفقد مدرسة الثانوية بنين بالخارجة قبل بدء الدراسة

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أجرى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، زيارة تفقدية للمدرسة الثانوي بنين بمدينة الخارجة، ووجه المحافظ بتدعيم المدرسة بمبلغ 130 ألف جنيه، للبدء في تركيب خلايا الطاقة الشمسية بالمدرسة، كبداية لتعميم الفكرة بجميع مدارس المحافظة للعمل بها.

ووجه المحافظ، بسرعة الانتهاء من تجهيزات المدرسة، والفصول وإصلاح مبردات المياه المعطلة، وتدعيم المدرسة بعدد من المبردات، وتركيب مظلات بأرض الطابور، وإجراء نظافة عامة داخل وخارج جميع المدارس، وذلك استعداد لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد، كما شدد على ضرورة الالتزام بمواعيد العمل المقررة، وإعداد مقايسة بمعدل استهلاك الكهرباء بكل مدرسة.