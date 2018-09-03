شرطة فيتنام تعتقل 7 من جماعة تتهمها بشن هجوم على مركز للشرطة

هانوى (رويترز)

ذكرت وسائل الإعلام الرسمية، فى فيتنام أن الشرطة اعتقلت 7 آخرين من المنتمين إلى جماعة فى المنفى مقرها، كندا تهدف للإطاحة بالحزب الشيوعى الحاكم.

وتأتى الاعتقالات فى أحدث موجة من الحملات الحكومية على المعارضة المحلية والجماعات فى المنفى ومنها جماعتان تعتبرهما هانوى إرهابيتين.

وذكرت صحيفة (كونج آن نيان دان) الرسمية أمس السبت أن جماعة(ترياو داى فيت) كانت وراء التفجير الذى استهدف مركزا للشرطة فى مدينة هوتشى منه فى يونيو.

وأسفر الحادث الذى نجم عن انفجار عبوتين ناسفتين صغيرتين عن إصابة ثلاثة أشخاص. وقالت الشرطة فى يوليو، إنها اعتقلت سبعة أشخاص على صلة بالهجوم.

وأضافت الصحيفة أن جماعة (ترياو د.اى فيت)، التى ترفع شعارات الحرق والقتل والتدمير للجميع، خططت أيضا لتفجير منازل عدد من المسؤولين المحليين لكن الشرطة نجحت فى إحباط الهجمات، ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من تلك المعلومات كما لم يصدر أى تعليق من تلك الجماعة.