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الإثنين، 03 سبتمبر 2018 12:23 م
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رئيس فنزويلا يلجأ لخطة إدخار جديدة من خلال بيع سبائك الذهب

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 12:00 م
رئيس فنزويلا يلجأ لخطة إدخار جديدة من خلال بيع سبائك الذهب مادورو
كتبت فاطمة شوقى
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أعلن رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، عن خطة ادخار من خلال بيع سبائك ذهبية صغيرة لأصحاب المعاشات الفنزويلية والعاملين وربات البيوت عن طريق شرائهم شهادات لمدة عام.
 
ووفقا لقناة "تيلى سور" الفنزويلية، فإن الفكرة هى توفير أداة إنقاذ تحتفظ بقيمتها على الرغم من التضخم المفرط الذى تعانى منها البلاد فى الآونة الأخيرة، مشيرة إلى أن مادورو يلجأ الآن إلى بيع الذهب الذى يعتقد البعض ان هذه هى العملة الحقيقية.

وأوضحت أن حكومة مادورو تبيع شهادات ضالحة لمدة عام، وبعد ذلك من حق الشعب الفنزويلى الحصول على الذهب ، رغم ان هناك العديد من الشكوك بعدم وجود ذهب فى البلد الكاريبى بعد انخفاض الاحتياطى فى البلاد.

 


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