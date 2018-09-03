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الإثنين، 03 سبتمبر 2018 01:55 م
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تجديد حبس قاتلة زوجها بمعاونة شقيقها بقليوب 15 يوما على ذمه التحقيقات

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 01:43 م
تجديد حبس قاتلة زوجها بمعاونة شقيقها بقليوب 15 يوما على ذمه التحقيقات حبس - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
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جدد قاضى المعارضات اليوم بمحكمة قليوب الجزئية، حبس ربة منزل وشقيقها وزوج شقيقتهما 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة قتل زوجها بمنطقة منطى عقب حدوث مشاجرة بينهم، حيث تعدوا عليه بالضرب بآلة حادة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وتركوه غارقا فى دمائه وفروا هاربين .

نقل المتهمون فى القضية من محبسهم من مركز قليوب إلى النيابة، وسط حراسة أمنية مشددة، من قيادات المركز تحت إشراف اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية بقوة شرطية برئاسة المقدم إيهاب جمال معاون النظام بالمركز. 

البداية بتلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد بتلقى بلاغ من بعض المواطنين بالعثور على جثة رجل بشقة كائنة بمنطقة منطى دائرة المركز، وعلى الفور تقرر تشكيل فريق بحث جنائى لكشف ملابسات الحادث وضبط الجناة .

وكشفت التحريات وجود خلافات ومشاكل زوجية بين المدعوة "ج.م" وزوجها "ح.م " وأنها مقيمة بمنزل أهلها منذ فترة، ونظرا لعدم اهتمام زوجها بمصالحتها قامت بالترتيب مع شقيقها أحمد وزوج شقيقتهما "و .ك " لتأديبه، وتوجهوا حيث إقامته ودار حديث بينهم تطور إلى مشاجرة فاعتدوا عليه حتى فارق الحياة .

من خلال الملاحقات الأمنية تم ضبط المتهمين وبعرضهم على النيابة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق واليوم تم تجديد حبسهم .

 


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