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بدء انعقاد أول جلسة لمجلس النواب العراقى فى دورته الرابعة

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 10:20 ص
بدء انعقاد أول جلسة لمجلس النواب العراقى فى دورته الرابعة البرلمان العراقى
كتب محمد جمال
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يعقد مجلس النواب العراقى الجديد اليوم الإثنين أول جلسة له فى دورته الرابعة، من المرتقب أن يتم خلالها اختيار رئيس المجلس ونائبيه، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وسيترأس الجلسة الأولى، كما جرت العادة العضو الأكبر سنا، وهذه المرة سيكون النائب محمد على زينى.

وينتمى زينى للتحالف المدنى الديمقراطى، وخاض الانتخابات الأخيرة مرشحا عن محافظة بغداد، وحصل على سبعة آلاف صوت، أهلته للوصول إلى مجلس النواب.

وقال زينى" أرجو أن أوفق فى إدارة الجلسة، وأن أتمكن من وضع لمسات تؤسس لبرلمان يهتم بالتشريع والرقابة أكبر من اهتمامه بالانقسامات السياسية التى تشهدها البلاد، فنحن أمام مسؤولية كبيرة لأن الشعب انتخبنا".

 

 


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