النواب اللبنانى يدعو لاجتماع عاجل للجامعة العربية لاتخاذ قرار بتمويل الأونروا

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دعا رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى إلى عقد اجتماع عاجل لجامعة الدولة العربية من أجل إصدار قرار بتمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بديلا عن قرار الولايات المتحدة الأمريكية بحجب التمويل عنها.

وقال برى - خلال لقائه وفد القوى والفصائل الفلسطينية فى لبنان، اليوم /الاثنين/، بمناسبة توقيع وثيقة الوحدة الوطنية على الساحة اللبنانية - : "إن ما نشهده من قرارات أمريكية بدءا بقرار نقل السفارة إلى القدس المحتلة وانتهاء بحجب الأموال عن الأونروا كله يسير نحو إلغاء حق العودة للفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، حيث إن الرد يجب أن يكون بتوحيد القوى الفلسطينية فى نضالها ضد الاحتلال الإسرائيلى وكل هذه المؤامرات والمخططات"



من جهتهم..أعرب المجتمعون من الفصائل والقوى الفلسطينية عن ترحيبهم بمبادرة وجهود رئيس مجلس النواب اللبنانى واحتضانه وثيقة الوحدة الوطنية الفلسطينية على الساحة اللبنانية والتى تتضمن تحييد لبنان عن أية خلافات وتجاذبات واتباع السياسة المرسومة بعدم التدخل فى الشأن الداخلى اللبنانى، وحماية الوجود الفلسطينى والوقوف على مسافة واحدة من الجميع.



وقالوا أن القرارات الأمريكية وآخرها فى شأن (الأونروا) تستوجب تحركا فلسطينيا لبنانيا مشتركا، مؤكدين التزامهم بهذه الوثيقة التى نصت على تعزيز العلاقات الفلسطينية اللبنانية.



وكان رئيس مجلس النواب اللبنانى قد استقبل السفير الفلسطينى لدى فى لبنان أشرف دبور ومسئولى الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية بحضور رئيس المكتب السياسى لحركة أمل جميل حايك وعدد من أعضاء المكتب.