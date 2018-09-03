video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 03 سبتمبر 2018 03:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

النواب اللبنانى يدعو لاجتماع عاجل للجامعة العربية لاتخاذ قرار بتمويل الأونروا

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 02:04 م
النواب اللبنانى يدعو لاجتماع عاجل للجامعة العربية لاتخاذ قرار بتمويل الأونروا الأونروا
أ ش أ
إضافة تعليق

دعا رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى إلى عقد اجتماع عاجل لجامعة الدولة العربية من أجل إصدار قرار بتمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بديلا عن قرار الولايات المتحدة الأمريكية بحجب التمويل عنها.

وقال برى - خلال لقائه وفد القوى والفصائل الفلسطينية فى لبنان، اليوم /الاثنين/، بمناسبة توقيع وثيقة الوحدة الوطنية على الساحة اللبنانية - : "إن ما نشهده من قرارات أمريكية بدءا بقرار نقل السفارة إلى القدس المحتلة وانتهاء بحجب الأموال عن الأونروا كله يسير نحو إلغاء حق العودة للفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، حيث إن الرد يجب أن يكون بتوحيد القوى الفلسطينية فى نضالها ضد الاحتلال الإسرائيلى وكل هذه المؤامرات والمخططات"


من جهتهم..أعرب المجتمعون من الفصائل والقوى الفلسطينية عن ترحيبهم بمبادرة وجهود رئيس مجلس النواب اللبنانى واحتضانه وثيقة الوحدة الوطنية الفلسطينية على الساحة اللبنانية والتى تتضمن تحييد لبنان عن أية خلافات وتجاذبات واتباع السياسة المرسومة بعدم التدخل فى الشأن الداخلى اللبنانى، وحماية الوجود الفلسطينى والوقوف على مسافة واحدة من الجميع.


وقالوا أن القرارات الأمريكية وآخرها فى شأن (الأونروا) تستوجب تحركا فلسطينيا لبنانيا مشتركا، مؤكدين التزامهم بهذه الوثيقة التى نصت على تعزيز العلاقات الفلسطينية اللبنانية.


وكان رئيس مجلس النواب اللبنانى قد استقبل السفير الفلسطينى لدى فى لبنان أشرف دبور ومسئولى الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية بحضور رئيس المكتب السياسى لحركة أمل جميل حايك وعدد من أعضاء المكتب.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأونروا ترفض اتهامها بالفساد المالى والإدارى

وقف المساعدات الأمريكية للأونروا يهدد حياة الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين

"مواجهة الحصار": وقف الدعم الأمريكى لـ"الأونروا" إعدام للشعب الفلسطينى

اللجنة العربية لحقوق الإنسان تطالب المجتمع الدولى بالمسئولية تجاه "الأونروا"

لبنان

دعوة

الجامعة العربية

سياسة

الأونروا




لا تفوتك
السيسى يلتقى "سيلفا كير" فى بكين.. وشكرى: ندعم استقرار جنوب السودان

السيسى يلتقى "سيلفا كير" فى بكين.. وشكرى: ندعم استقرار جنوب السودان

المجتمعات العمرانية تطرح 138 قطعة أرض إسكان مختلط فى 8 مدن جديدة

المجتمعات العمرانية تطرح 138 قطعة أرض إسكان مختلط فى 8 مدن جديدة

مميش لـ"اليوم السابع" من الصين: وقعنا 3 اتفاقيات باستثمارات 1.1 مليار دولار ..وفاتحين إيدينا لأى مستثمر يفيد الاستثمار بمصر.. وقناة السويس أسرع قناة تصل بين الشرق والغرب..واختصرنا زمن العبور لـ11 ساعة فقط

مميش لـ"اليوم السابع" من الصين: وقعنا 3 اتفاقيات باستثمارات 1.1 مليار دولار ..وفاتحين إيدينا لأى مستثمر يفيد الاستثمار بمصر.. وقناة السويس أسرع قناة تصل بين الشرق والغرب..واختصرنا زمن العبور لـ11 ساعة فقط

جولة "الخطايا التحكيمية" تفجر بركان الغضب فى "الإيجيبيشن ليج".. نور الدين يحرم الأهلى من الفوز أمام الإنتاج الحربى.. معروف يغير مسار مباراة الزمالك وإنبى.. والغندور يرفض احتساب ركلتى جزاء للنجوم

جولة "الخطايا التحكيمية" تفجر بركان الغضب فى "الإيجيبيشن ليج".. نور الدين يحرم الأهلى من الفوز أمام الإنتاج الحربى.. معروف يغير مسار مباراة الزمالك وإنبى.. والغندور يرفض احتساب ركلتى جزاء للنجوم

"من مدرج الجماهير".. عصام الحضرى يدعم لاعبى المنتخب قبل مباراة النيجر

"من مدرج الجماهير".. عصام الحضرى يدعم لاعبى المنتخب قبل مباراة النيجر

لو بتحب جديد.. إزاى تحافظ على علاقتك بأصحابك؟

لو بتحب جديد.. إزاى تحافظ على علاقتك بأصحابك؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة