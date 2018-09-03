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اللجنة العربية لحقوق الإنسان تطالب المجتمع الدولى بالمسئولية تجاه "الأونروا"

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 12:00 ص
اللجنة العربية لحقوق الإنسان تطالب المجتمع الدولى بالمسئولية تجاه "الأونروا" الأونروا
القاهرة (أ ش أ)
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طالب الدكتور أمجد شموط رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لمجلس جامعة الدول العربية، المجتمع الدولى بالاضطلاع بمسئولياته تجاه وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" سياسيا وماديا حتى تواصل تقديم خدماتها للشعب الفلسطينى المنكوب والذى مضى على احتلال أرضه أكثر من 50 عام.

وقال شموط فى تصريح صحفى له اليوم الأحد "أنه يجب على الدول العربية التحرك السريع والضغط على المجتمع الدولى من أجل تثبيت حق الفلسطينيين، مطالبا بمزيد من الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لاستمرار دورها فى دعم الوكالة الأممية وعدم الانسحاب.

وأكد شموط ضرورة استمرار عمل الوكالة، لتذكير المجتمع الدولى بأن هناك شعب مغتصب حقوقه ومحتلة أراضيه من قبل إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، والعالم يتقاعس فى تقديم حقوقه.

وأوضح رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان التابعة لمجلس جامعة الدول العربية أن إلغاء المنظمة سوف يعزز من حالة التطرف والإرهاب العنيف واستفزازا لمشاعر المسلمين والعرب، وهو الأمر الذى سيؤدى إلى تهديد الأمن والسلام الدوليين.

 


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