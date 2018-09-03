القضاء الإدارى يفصل اليوم فى دعويى استرداد تمثال نفرتيتى وإغلاق سجن العقرب

كتب أحمد عبد الهادى

تفصل محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، فى الدعوى المقامة من المحامى أسامة ناصف، وكيلا عن آية الله علاء حسنى وآخرين، المطالبة بإغلاق سجن طرة شديد الحراسة رقم 992 والمعروف باسم سجن العقرب، وتوزيع النزلاء على السجون الأخرى.

ذكرت الدعوى، التى حملت رقم 39399، أن التصميم الهندسى لمبانى السجن نفسه ضار بصحة الإنسان، حيث إنها عبارة عن مبانٍ خرسانية تمنع دخول الشمس والهواء، فضلا عن وجود تعنت من قبل إدارة السجن تتمثل فى منع دخول أدوية إلى المرضى أو الطعام ومنع التريض والزيارة، مشيرة إلى أن عددًا كبيرًا من النزلاء تعرض لحالات تسمم بسبب الطعام الفاسد الذى تقدمه إدارة السجن.

كما تفصل محكمة القضاء الإدارى فى جلستها المنعقدة اليوم الاثنين، فى الدعوى رقم 26203 لسنة 68 قضائية التى يطالب فيها نبيل فزيع المحامى، باسترداد تمثال نفرتيتى من المانيا.

وناقشت المحكمة فى الجلسات الماضية، تقرير هيئة مفوضى الدولة الذى اعتبر استرداد الآثار المهربة فى الخارج من أعمال السيادة، وأن الحكومة طلبت وديا من ألمانيا استرداد التمثال.