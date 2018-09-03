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الإثنين، 03 سبتمبر 2018 04:00 ص
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"التعليم": تقييم المعلمين المشاركين فى تطبيق النظام الجديد بشكل مستمر

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 03:00 ص
"التعليم": تقييم المعلمين المشاركين فى تطبيق النظام الجديد بشكل مستمر طارق شوقى وزير التعليم
كتب محمود طه حسين
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تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تدريب المعلمين على النظام الجديد للتعليم المقرر تطبيقه 22 سبتمبر المقبل مع بدء العام الدراسى الجديد. 
 
وأكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المعلمين المشاركين فى النظام الجديد سيتم تقييمهم بشكل متواصل للتأكد من استمرار مستواهم كما هو.
 
وأوضحت المصادر أن  التدريب متواصل بشكل دور للمعلمين لرفع مستواهم مؤكدة أن المعلمون أساس نجاح المنظومة الجديدة. 
 
وتبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تطبيق المنظومة الجديدة للتعليم 22 سبتمبر الجارى ويتم تدريب قرابة 120 ألف معلم ومعلمة للصفوف الدراسية الأولى.
 

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