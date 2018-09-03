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الإثنين، 03 سبتمبر 2018 03:28 م
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التعليم تحقق مع موظفين ومعلمين لنشر كلمات مسيئة لرموز الدولة على السوشيال ميديا

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 02:40 م
التعليم تحقق مع موظفين ومعلمين لنشر كلمات مسيئة لرموز الدولة على السوشيال ميديا الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
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قال أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،صدق على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بتحويل بعض من الموظفين والمعلمين ببعض الإدارات التعليمية منها (إدارة فرشوط التعليمية بمحافظة قنا، وإدارة المطرية التعليمية بمحافظة القاهرة، وإدارة نجع حمادى التعليمية بمحافظة قنا، وشمال الجيزة التعليمية بمحافظة الجيزة) لجهات التحقيق، وتوقيع الجزاء المناسب لمخالفتهم الواجبات الوظيفية، ونشر مستندات حكومية، وكلمات مسيئة لرموز الدولة ولقيادات التربية والتعليم على مواقع التواصل الاجتماعى.

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مخالفات

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