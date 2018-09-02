وزير خارجية ألمانيا: ظهور تحية هتلر فى شوارعنا عار على بلادنا

برلين (أ ش أ)

قال وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس "إن ظهور تحية هتلر فى الشوارع الألمانية اليوم عار على بلادنا".. مطالبا الألمان بالعمل على الحفاظ على سمعة بلدهم على المستوى الدولى.

واتهم ماس- فى تصريح لصحيفة (بيلد أم زونتاج) نشرته اليوم- مواطنيه بالتقاعس فى محاربة العنصرية والدفاع عن الديمقراطية.. قائلا: "لقد حصل جيلى على الحرية وسيادة القانون والديمقراطية بشكل تلقائى ولم يكن علينا أن نكافح من أجلها حيث كان أمرا بديهيا؛ لذا لم نتنبه أننا يجب الدفاع عنه".

وفى إشارة إلى الاحتجاجات والمظاهرات العنيفة المعادية للأجانب التى تشهدها مدينة كيمنتس منذ أيام على خلفية مقتل مواطن ألمانى طعناً خلال مشاجرة مع لاجئين.. طالب ماس بضرورة تحرك المجتمع لإنهاء كل هذه التجاوزات.

وكانت الشرطة الألمانية قد ألقت القبض على لاجئين عراقى وسورى للاشتباه فى تورطهما فى الجريمة، حيث يقبع المتهمان فى الحبس الاحتياطى حالياً على ذمة التحقيق.

واستغل التيار اليمينى المتطرف الواقعة وخرج فى مظاهرات للمطالبة برحيل الأجانب، وشهدت هذه المظاهرات اعتداءات على مهاجرين وأداء لتحية أدولف هتلر.