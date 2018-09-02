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نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات التصفية ويتابع دورة الحاسب الآلى بفرع أسيوط

الأحد، 02 سبتمبر 2018 10:52 ص
نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات التصفية ويتابع دورة الحاسب الآلى بفرع أسيوط الدكتور أسامة عبد الرؤوف نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلى يتفقد لجان الامتحانات
أسيوط ـ محمود عجمى
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أجرى الدكتور أسامة عبد الرؤوف نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلى، جولة ميدانية لتفقد لجان امتحانات التصفية للفرق النهائية بكليتى اللغة العربية والعلوم فرع أسيوط.

رافق نائب رئيس الجامعة خلال الجولة اليوم الأحد، الدكتور صلاح مناع عميد كلية اللغة العربية، والدكتور عبدالحليم مصطفى عميد كلية العلوم بجامعة الأزهر بأسيوط.

وأطمأن نائب رئيس جامعة الأزهر، على سير لجان الامتحانات بهدوء تام، كما التأكد من مراعاة أن تكون الأسئلة موضوعة من المقرر الذى تم شرحه، وأن تكون مناسبة لمستوى جميع الطلاب، بجانب تواجد أستاذ المادة وسط الطلاب للرد على أى استفسار، مؤكدا أن التصحيح سوف يبدأ أولا بأول من أجل سرعة الانتهاء منه، وإعلان النتائج فى أقرب وقت ممكن، حرصًا على مصلحة الطلاب.

كما تفقد الدكتور أسامة عبد الرؤوف نائب رئيس جامعة الأزهر لوجه قبلى، الدورات المجانية فى تطبيقات الحاسب الالى (word/excel) للعاملين الذين تم ترشيحهم من قبل عمداء الكليات المختلفة المقامة داخل كلية العلوم بفرع الجامعة.

يأتى ذلك فى إطار خطة النهوض بالجهاز الإدارى ورفع كفاءة العاملين وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للطلاب وضمان انجاز الأعمال على الوجه الأكمل.

نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات التصفية (1)
نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات التصفية

 

نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات التصفية (2)
نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات التصفية

 

نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات التصفية (3)
نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات التصفية

 

نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات التصفية (4)
نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات التصفية

 

نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات التصفية (5)
نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات التصفية

 

نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات التصفية (6)
نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات التصفية

 

نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات التصفية (7)
نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات التصفية

 

 

 


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