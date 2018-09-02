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مد أجل الحكم فى إلزام شيخ الأزهر بتنقية صحيح البخارى لـ27 أكتوبر

الأحد، 02 سبتمبر 2018 03:34 م
مد أجل الحكم فى إلزام شيخ الأزهر بتنقية صحيح البخارى لـ27 أكتوبر مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى
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قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، مد أجل الحكم فى الطعن المقام من أحمد عبده ماهر، لإلغاء حكم القضاء الإدارى برفض دعواه المطالبة بإلزام شيخ الأزهر بتنقية وتنقيح كتاب صحيح البخارى من الأحاديث المدسوسة، على حد وصفه، لجلسة 27 اكتوبر المقبل.

 

 

واتهم ماهر في طعنه الذي حمل رقم 987 لسنة 58 ق، شيخ الأزهر، ومشيخة الأزهر بالإهمال والمماطلة في تنقية كتاب صحيح البخاري من الأحاديث المدسوسة والمنسوبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، واضاف أن هذه الأحاديث تطعن في مصداقية القرآن الكريم، وتشكك فيه وتثير البلبلة في عقول ونفوسالمسلمين في دينهم وكتابهم المقدس.

 

 

وأكد الطعن أن قانون إعادة تنظيم الأزهر يشدد على أن الأزهر هو الهيئة العلمية الإسلامية الكبرى، التي تقوم على حفظ التراث الإسلامي ودراسته وتجليته ونشره وتجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من الفضول والشوائب وتحقيق التراث الإسلامي ونشره، الأمر الذي لم يقم به شيخ الأزهر منذ توليه منصبه، حيث لم يقمبتنقية الأحاديث المنسوبة للرسول صلى الله عليه وسلم في كتاب البخاري، رغم أن تلك الأحاديث تخالف العقيدة والقرآن الكريم الذي هو دستور الإسلام.


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صحيح البخاري

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