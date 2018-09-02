مباحث مصر القديمة تتحرى عن نشاط تشكيل عصابى للتنقيب عن الآثار

كتب أحمد إسماعيل

كلفت نيابة مصر القديمة الجزئية برئاسة المستشار محمد الطنبارى، رجال مباحث القاهرة بسرعة التحريات حول النشاط الإجرامى لتشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص تخصص فى التنقيب عن الآثار بمنطقة مصر القديمة، فيما أمرت النيابة العامة بحجز المتهمين لحين ورود تحريات المباحث.

تعود تفاصيل القضية عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة مصر القديمة مفادها قيام كل من محمد السيد سن 56 عاطل ومقيم داير الناحية ـ الدقى جيزة والسابق اتهامه فى القضية رقم 9866 لسنة 2001م الجيزة "مخدرات". وعمرو عبد الراضى سن 28 عاطل ومقيم مركز طيبة الأقصر ومحمد أبو الوفا سن 34 عاطل ومقيم مركز طيبة الأقصر والسابق اتهامه فى القضية رقم 1230 لسنة 2016م طيبة الأقصر " بلطجة "ومحمد حمدى سن 30 عاطل ومقيم شارع العروبة ـ دائرة قسم شرطة منشأة ناصر والسابق اتهامه فى القضية رقم 4424 لسنة 2009م منشأة ناصر " مخدرات "

بالتنقيب عن الآثار داخل منزل مهجور ملك المتهم الأول كائن شارع السلام من شارع البوسطة ـ دائرة القسم.

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات وباستهداف العقار المشار إليه تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم حال قيامهم بأعمال الحفر، وعثر بداخله على حفره قطرها 3 متر بعمق 6 متر وأدوات تنقيب 2 فأس وهيلتى كهربائى وأزمة حديدية و20 متر حبل بخطاف وسلك كهربائى ولمبة و4 جردل بلاستيك.

بمواجهتهم بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار اليه، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.