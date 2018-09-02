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فيديو.. مساعد وزير الداخلية: هدفنا خدمة المواطنين من "معارض كلنا واحد"

الأحد، 02 سبتمبر 2018 02:06 م
فيديو.. مساعد وزير الداخلية: هدفنا خدمة المواطنين من "معارض كلنا واحد" اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين
كتب محمود عبد الراضي
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قال اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين، أن معارض "كلنا واحد" لمستلزمات الدراسة تعتبر المرحلة الرابعة من المبادرة الإنسانية التي أطلقتها وزارة الداخلية، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وبتوجيهات من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وأضاف مساعد وزير الداخلية، أن المعارض توفر كافة مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة وجودة عالية، كما أن المعارض مستمرة لمدة شهر بنفس الكفاءة لتلبية احتياجات المواطنين، لافتاً إلى أن رسالة الشرطة خدمة المواطنين.

واتخذت وزارة الداخلية كافة الإجراءات لإطلاق مرحلة جديدة من مبادرة "كلنا واحد" للمستلزمات والأدوات المدرسية لمدة شهر بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى كافة محافظات الجمهورية، فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وفى ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية إنطلاقاً من الدور المجتمعى للوزارة الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور، وبمناسبة اقتراب العام الدراسى الجديد.

وفى هذا السياق، أقامت مديريات الأمن معارض ومنافذ ثابتة بنطاق كل مديرية وتوجيه سيارات متحركة للمناطق الأكثر احتياجاً لتلبية احتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية بالأسعار المخفضة.

وكان مديرو الأمن قد عقدوا اجتماعات فى وقت سابق مع مديرى الغرف التجارية والصناعية بالمحافظات ووكلاء وزارة التموين والتجارة الداخلية ومنتجى ومصنعى الزى المدرسى وأصحاب المكتبات الكبرى لإطلاعهم على مبادرة الوزارة وحثهم على المشاركة فى المبادرة بتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق.

 

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